EMRE BOL: TARAFTARI ÜZMEYİN Bir takım için en büyük felaket taraftarının terk etmesidir. Geçen hafta Karagümrük'ten alınan mağlubiyet Fenerbahçeli taraftarları küstürmüş. Tribünlerde büyük boşluklar vardı. Sonuç alamamaktan ziyade oynanan kötü futbol bence en önemli sebep. Başkan Sadettin Saran hep söylediği birlikteliği sağlayamadı. Böyle dönemlerde başkanlık yapabilirsen başkan olursun. Yoksa durgun denizde herkes kaptanlık yapar. Son dönemlerde bakıyorum; başarısızlığın faturası Tedesco'ya kesilmeye çalışılıyor. Oysa devre arası yapılan — yapılamayan transferler ve üzerine yaşanan sakatlıklar şampiyonluk hayallerini bitirdi.

İnanın sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe mevcut Fenerbahçe'yi yener! Hatta arttırıyorum 5'lik yapar! Öyle bir yönetim düşünün ki; transfer yapıp takımı zayıflatmış! Gaziantep takımında da Fenerbahçe gibi önemli eksiklikler vardı. Guendeozi her maç olduğu gibi takımın en iyisiydi. Nene'de yaptığı müthiş koşularla rakip savunmanın dengesini bozdu. Garip bir şekilde son vuruşlarında inanılmaz sakin kalabildiğini fark ettim. Rahatça, panik yapmadan iyi yerlere vurabiliyor. Anlayacağınız bu santrforsuz dönemde daha önde kullanılabilir. Attığı 3 gol eminim Tedesco'ya bunu düşündürecektir. Milli araya girilirken alınan farklı galibiyet biraz olsun moral verdi. Şampiyon olunmasa dahi iyi futbol taraftarı yeniden tribüne çeker. Yeter ki taraftarı üzmeyin.

AHMET ÇAKAR: TEDESCO'NUN KATKISI SIFIR! Fenerbahçe dün geceki farklı galibiyetle biraz olsun nefes aldı. Kazanmak zorundalardı ama ilk yarıda çok kötü bir oyun vardı. Devrenin sonuna doğru, Antep defansının hatasıyla gelen gol, Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Aslında ikinci yarı sarılacivertliler için kötü başladı. Gaziantep penaltı kazandı, skoru 1-1'e getirdi, yine tüm camia "eyvah" derken bu dakikadan sonra takım iyi oynamaya başladı. Önce Guendouzi'nin mükemmel pasıyla Nene Fenerbahçe'yi öne geçirdi, ardından da bu kez Asensio'nun mükemmel pasını değerlendiren Nene hattrick'ini yaptı ve işi bitirdi. Şimdi Tedesco'ya sormak lazım; Nene gibi oyuncun var, Asensio gibi bir oyuncun var, Karagümrük maçına niye bunlarla başlamıyorsun! İlk yarıda Levent'i sağ bek oynattı, olmadı, zaten olmayacağı da belliydi, ikinci yarı Mert'i aldı.

Sonuç olarak Fenerbahçe'ye, Tedesco'nun katkısı sıfır… Oyuncu tercihleri tamamen yanlış. Saldım çayıra mevlam kayıra şeklinde oynuyorlar. İkinci yarıda kaliteli oyuncular ve Nene sayesinde farklı bir galibiyet aldılar. Antep ahı gitmiş, vahı kalmış bir takım görüntüsünde… Hakem Kadir Sağlam için iyi de söyleyemiyorum kötü de diyemiyorum. İlk yarıda sarı kartı atladı. Bazı faullerde oyunun hızlı başlamasını engelledi. Ama VAR kararıyla gelen Asensio'nun elle oynama kararı doğru.