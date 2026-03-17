SAĞ BEKTE TERCİH LEVENT MERCAN

Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK karşısındaki bir diğer önemli tercihi sağ bek pozisyonunda oldu. Nelson Semedo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği süreçte bu bölgede zaman zaman Mert Müldür'e görev veren teknik adam, bu kez tercihini Levent Mercan'dan yana kullandı.

Son maçların belirli bölümlerinde Levent Mercan'ı sağ bekte değerlendiren Tedesco, Gaziantep FK karşısında bu tercihini ilk 11'e taşıdı. Mert Müldür'ün yedek başladığı mücadelede Levent'in bu rolde sahaya çıkması, teknik heyetin bu bölgedeki yeni planını da ortaya koydu.