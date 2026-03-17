Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti.
Karşılaşmada golleri Dorgeles Nene (3) ve N'Golo Kante attı.
Kanarya, milli aranın ardından Beşiktaş'ı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Levent Mercan'ın pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Nene, rakibinden sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Kaleci Burak Bozan gole izin vermedi.
20. dakikada sol kanatta topla buluşup son çizgiye inen Archie Brown, ceza sahası çizgisindeki Asensio'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda son anda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
32. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Maxim'in pasında sağ kanatta topla buluşan Bayo, ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.
34. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sağdan kazanılan kornerde Maxim ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
41. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Gaziantep FK'nin kullandığı kornerde top Musaba'da kaldı. Bu futbolcunun uzun pasına hareketlenen Cherif, savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Burak Bozan'dan dönen topu önünde bulan Nene, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
47. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Asensio'nun topa elle müdahalesinin ardından Oosterwolde, meşin yuvarlağı kafayla kornere gönderdi. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.
52. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Maxim, sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
56. dakikada ceza yayı gerisinden Mert Müldür'ün yaptığı ortada altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Asensio'nun vuruşunda kaleci Burak Bozan topu kornere çeldi.
59. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Asensio, topu Kante'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kale önünde Abena'nın kafayla müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
68. dakikada Guendouzi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Nene, ceza sahasına girip yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 3-1
79. dakikada Asensio'nun savunma arasından attığı pasta buluşan Nene, penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşta kaleci Burak Bozan'ın üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-1
82. dakikada Guendouzi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
TEDESCO'DAN KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlarken teknik direktör Domenico Tedesco kadroda dikkat çeken değişikliklere imza attı. Sarı-lacivertli ekipte son oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinin ilk 11'ine göre 5 farklı isim sahaya sürüldü.
Fatih Karagümrük karşısında alınan sonucun ardından gözler Gaziantep FK maçına çevrilirken, Domenico Tedesco sahaya sürdüğü kadroyla farklı bir yapı tercih etti. Fenerbahçe'de ilk 11'de yapılan bu değişiklikler, maç öncesi en dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Özellikle bazı önemli isimlerin kulübeye çekilmesi ve yeni tercihlerin ön plana çıkması, karşılaşma öncesi büyük ilgi gördü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK karşısında son oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinin ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, önceki maçta ilk 11'de görev verdiği Mert Günok, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Kerem Aktürkoğlu'nu bu kez yedek soyundurdu.
İtalyan çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Gaziantep FK karşısında Ederson Moraes, Archie Brown, Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'yı sahaya sürdü. Böylece sarı-lacivertlilerde hem savunma hattında hem orta sahada hem de hücum bölgesinde dikkat çeken bir değişim yaşandı.
KALEDE EDERSON HÜCUMDA CHERIF
Gaziantep FK karşısında kaleyi Ederson Moraes'e emanet eden Domenico Tedesco, savunma dörtlüsünü Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Sarı-lacivertli ekipte savunma hattındaki bu yapı, karşılaşma öncesi öne çıkan teknik tercihler arasında yer aldı.
Orta sahada Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'yi görevlendiren Tedesco, hücum hattında ise Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'ya forma verdi. İleri uçta ise takımın gol yükünü Sidiki Cherif üstlendi. Fenerbahçe'nin sahaya çıkan kadrosu, teknik heyetin bu maç için farklı bir oyun planı üzerinde durduğunu gösterdi.
TALISCA 1 AY SONRA KADRODA
Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmelerden biri de Anderson Talisca'nın yeniden kadroya dönmesi oldu. Brezilyalı futbolcu, yaklaşık 1 aylık aranın ardından maç kadrosunda yer aldı. Sakatlığı nedeniyle son 5 resmi karşılaşmada görev yapamayan tecrübeli oyuncu, en son 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde forma giymişti.
TEDESCO VE KARDEŞİ KULÜBEYE DÖNDÜ
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yardımcı antrenör Umberto Tedesco, Gaziantep FK maçında yeniden kulübedeki yerini aldı. Kart cezaları nedeniyle Fatih Karagümrük karşılaşmasında takımın başında bulunamayan iki isim, bu mücadelede yeniden görev yaptı.
SAĞ BEKTE TERCİH LEVENT MERCAN
Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK karşısındaki bir diğer önemli tercihi sağ bek pozisyonunda oldu. Nelson Semedo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği süreçte bu bölgede zaman zaman Mert Müldür'e görev veren teknik adam, bu kez tercihini Levent Mercan'dan yana kullandı.
Son maçların belirli bölümlerinde Levent Mercan'ı sağ bekte değerlendiren Tedesco, Gaziantep FK karşısında bu tercihini ilk 11'e taşıdı. Mert Müldür'ün yedek başladığı mücadelede Levent'in bu rolde sahaya çıkması, teknik heyetin bu bölgedeki yeni planını da ortaya koydu.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Sarı-lacivertli ekip, Gaziantep FK karşısına 4 eksikle çıktı. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Nelson Semedo maç kadrosunda yer almadı. Bu isimlerin yokluğu, teknik heyetin kadro planlamasını doğrudan etkiledi.
Öte yandan Milan Skriniar da takım arkadaşlarına destek olmak amacıyla kadroda yer alsa da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Böylece Fenerbahçe, kritik karşılaşmada önemli isimlerinden yoksun şekilde sahaya çıktı.
TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ
Gaziantep FK karşılaşmasında dikkat çeken bir başka detay ise tribünlerdeki görüntü oldu. Sezon boyunca takımını yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarının bu maçta tribünleri büyük ölçüde doldurmaması dikkat çekti.
Lider Galatasaray ile puan farkının 7'ye çıkmasının ardından Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede tribünlerde geniş boşluklar göze çarptı. Karşılaşma öncesi stadın tam anlamıyla dolmaması, gecenin öne çıkan başlıklarından biri oldu.
ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTULMADI
Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü de unutmadı. Maç öncesinde Maraton Tribünü'nde anlamlı bir pankart açıldı.
Söz konusu pankartta, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri yer aldı. Sarı-lacivertli kulübün bu anlamlı mesajı, tribünlerden de takdir topladı.