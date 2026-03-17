Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta Dorgeles Nene 41, 59 ve 79. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında sahaya üç puan hedefiyle çıkarken, Dorgeles Nene karşılaşmanın kırılma anlarında sahneye çıktı. Özellikle hücum geçişlerinde etkili olan Malili oyuncu, savunma arkasına yaptığı koşular ve bitiriciliğiyle fark yarattı. Mücadelede ortaya koyduğu skor katkısı, gecenin ön plana çıkan başlığı haline geldi.

İkinci yarıda da etkisini sürdüren Nene, 59. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Savunma arkasına yaptığı etkili koşunun ardından fileleri havalandıran genç futbolcu, takımının skor üstünlüğünü güçlendirdi. Maçın ilerleyen dakikalarında da oyundan düşmeyen yıldız isim, 79. dakikada attığı golle hat-trick'ini tamamladı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada Dorgeles Nene attığı 3 golle yıldızlaştı. Mücadelenin 41. dakikasında Sidiki Cherif ile gelişen kontra atakta kaleciden dönen topu ağlara gönderen Malili oyuncu, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte sarı-lacivertliler soyunma odasına avantajlı girdi.

FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK HAT-TRICK

Gaziantep FK karşısında 3 kez ağları sarsan Dorgeles Nene, Fenerbahçe kariyerinde bir ilki yaşadı. Sarı-lacivertli formayla daha önce önemli skor katkıları veren Malili futbolcu, bu kez ilk kez bir maçta 3 gol atarak özel bir istatistiğe ulaştı.

Bu performans, genç oyuncunun hücum hattındaki etkisini daha da görünür hale getirdi. Özellikle son haftalarda çıkış yakalayan Nene, Gaziantep FK mücadelesinde ortaya koyduğu tabloyla takımın en belirleyici isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe'de hücum organizasyonlarının önemli parçalarından biri haline gelen yıldız futbolcu, bu maçta farkını doğrudan skor tabelasına yansıttı.