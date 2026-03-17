CANLI YAYIN
Geri

Dorgeles Nene'den ilk! Gol sayısını 9'a yükseltti ve 3 puanı getirdi

Fenerbahçe’nin Malili yıldızı Dorgeles Nene, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK karşısında sergilediği performansla gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Sarı-lacivertli takımın hücum hattında etkili bir görüntü ortaya koyan 23 yaşındaki futbolcu, attığı 3 golle takımına önemli katkı sağladı. Kadıköy’de oynanan mücadelede skor yükünü üstlenen Nene, Fenerbahçe formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta Dorgeles Nene 41, 59 ve 79. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı.
  • Malili futbolcu Nene, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maçta 3 gol atarak kariyer rekoruna imza attı.
  • Dorgeles Nene, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti.
  • 23 yaşındaki oyuncu, Gaziantep FK maçında 90 dakika sahada kalarak tam süre oynadı.
  • Nene, Kadıköy'deki son 2 iç saha maçında da gol atarak ev sahasındaki etkili performansını sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında sahaya üç puan hedefiyle çıkarken, Dorgeles Nene karşılaşmanın kırılma anlarında sahneye çıktı. Özellikle hücum geçişlerinde etkili olan Malili oyuncu, savunma arkasına yaptığı koşular ve bitiriciliğiyle fark yarattı. Mücadelede ortaya koyduğu skor katkısı, gecenin ön plana çıkan başlığı haline geldi.

DORGELES NENE'DEN 3 GOLLÜK ŞOV

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada Dorgeles Nene attığı 3 golle yıldızlaştı. Mücadelenin 41. dakikasında Sidiki Cherif ile gelişen kontra atakta kaleciden dönen topu ağlara gönderen Malili oyuncu, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte sarı-lacivertliler soyunma odasına avantajlı girdi.

İkinci yarıda da etkisini sürdüren Nene, 59. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Savunma arkasına yaptığı etkili koşunun ardından fileleri havalandıran genç futbolcu, takımının skor üstünlüğünü güçlendirdi. Maçın ilerleyen dakikalarında da oyundan düşmeyen yıldız isim, 79. dakikada attığı golle hat-trick'ini tamamladı.

FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK HAT-TRICK

Gaziantep FK karşısında 3 kez ağları sarsan Dorgeles Nene, Fenerbahçe kariyerinde bir ilki yaşadı. Sarı-lacivertli formayla daha önce önemli skor katkıları veren Malili futbolcu, bu kez ilk kez bir maçta 3 gol atarak özel bir istatistiğe ulaştı.

Bu performans, genç oyuncunun hücum hattındaki etkisini daha da görünür hale getirdi. Özellikle son haftalarda çıkış yakalayan Nene, Gaziantep FK mücadelesinde ortaya koyduğu tabloyla takımın en belirleyici isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe'de hücum organizasyonlarının önemli parçalarından biri haline gelen yıldız futbolcu, bu maçta farkını doğrudan skor tabelasına yansıttı.

LİGDE GOL SAYISINI 9'A ÇIKARDI

Dorgeles Nene, Gaziantep FK karşısında attığı 3 golle ligdeki toplam gol sayısını 9'a yükseltti. Böylece Malili oyuncu, Süper Lig'deki skor katkısını daha da yukarı taşıdı. Son haftalardaki üretkenliğiyle dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, istikrarlı görüntüsünü Gaziantep FK maçında da sürdürdü.

Kadıköy'de oynanan son 2 iç saha maçında da gol sevinci yaşayan Nene, taraftarı önündeki etkili performansını devam ettirdi. İç saha maçlarında skor üreten kimliğiyle öne çıkan yıldız isim, bu kez hat-trick yaparak performansını daha üst seviyeye taşıdı.

90 DAKİKA SAHADA KALDI

Gaziantep FK karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Dorgeles Nene, mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Teknik heyetin hücumdaki en önemli kozlarından biri olan Malili futbolcu, maç boyunca oyunun içinde kaldı ve takımına üç gollük katkı verdi.

Kadıköy'de barış zaferi! Fenerbahçe - Gaziantep FK: 4-1 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler