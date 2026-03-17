Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından takımın zor sürecin ardından doğru tepki verdiğini belirtti.

Fenerbahçe puanını 60'a çıkararak maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki farkı 4 puana düşürdü.

Tedesco, maçın taktik planında savunma arkasına yapılacak koşular ve kanatları bire bir bırakma hedefinin öne çıktığını açıkladı.

Teknik direktör, Anderson Talisca'nın takıma dönüşünün önemli olduğunu söylerken Dorgeles Nene ve Levent Mercan'ın sağlık durumlarının kontrol edileceğini bildirdi.

Tedesco, Başkan Sadettin Saran'ın Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarına ilişkin soruya, 26 maç sonunda ilk yenilgilerini aldıklarını hatırlatarak yanıt verdi.

Domenico Tedesco, maç sonunda yaptığı değerlendirmede topa sahip olmanın önemli olduğunu ancak asıl belirleyici unsurun alınan sonuç olduğunu söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü, takımın özellikle zor bir sürecin ardından sahaya doğru tepki verdiğini ifade etti. Sarı-lacivertli teknik adam, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun kaldığını dile getirdi. Takımı yeniden ayağa kaldırmak için enerji koymaları gerektiğini söyleyen Tedesco, bunun karşılığını sahada aldıklarını vurguladı. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında karakterli bir oyun oynadığını belirten deneyimli isim, ortaya çıkan futbolun galibiyeti getirdiğini ifade etti.

ANA PLAN ARKAYA KOŞULAR OLDU Maçın taktik planına da değinen Tedesco, hücumda özellikle savunma arkasına yapılacak koşular üzerinde durduklarını anlattı. Rakibi koşturmak ve oyunun yönünü hızlı şekilde değiştirmek istediklerini söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü, kanatları bire bir bırakmanın da ana hedeflerden biri olduğunu belirtti. Toplu oyuncuya baskı olmadığı anlarda doğrudan arkaya koşuların devreye girdiğini söyleyen Tedesco, bu anlayışın yalnızca bu maça özel olmadığını ifade etti. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin her maçta benzer prensipleri uygulamaya çalıştığını ve Gaziantep FK karşısında bunun sahaya net şekilde yansıdığını dile getirdi.