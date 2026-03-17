Domenico Tedesco, maç sonunda yaptığı değerlendirmede topa sahip olmanın önemli olduğunu ancak asıl belirleyici unsurun alınan sonuç olduğunu söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü, takımın özellikle zor bir sürecin ardından sahaya doğru tepki verdiğini ifade etti.
Sarı-lacivertli teknik adam, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun kaldığını dile getirdi. Takımı yeniden ayağa kaldırmak için enerji koymaları gerektiğini söyleyen Tedesco, bunun karşılığını sahada aldıklarını vurguladı. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında karakterli bir oyun oynadığını belirten deneyimli isim, ortaya çıkan futbolun galibiyeti getirdiğini ifade etti.
ANA PLAN ARKAYA KOŞULAR OLDU
Maçın taktik planına da değinen Tedesco, hücumda özellikle savunma arkasına yapılacak koşular üzerinde durduklarını anlattı. Rakibi koşturmak ve oyunun yönünü hızlı şekilde değiştirmek istediklerini söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü, kanatları bire bir bırakmanın da ana hedeflerden biri olduğunu belirtti.
Toplu oyuncuya baskı olmadığı anlarda doğrudan arkaya koşuların devreye girdiğini söyleyen Tedesco, bu anlayışın yalnızca bu maça özel olmadığını ifade etti. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin her maçta benzer prensipleri uygulamaya çalıştığını ve Gaziantep FK karşısında bunun sahaya net şekilde yansıdığını dile getirdi.
TALISCA, NENE VE LEVENT İÇİN KONTROL MESAJI
Domenico Tedesco, maç sonrası kadro durumuyla ilgili de bilgi verdi. Anderson Talisca'nın takıma dönmesinin önemli olduğunu söyleyen teknik adam, Dorgeles Nene'nin ağrıları bulunduğunu ve durumuna bakacaklarını açıkladı. Levent Mercan'ın da bir problem yaşadığını ifade eden Tedesco, buna rağmen takımın mücadeleyi bırakmadığını vurguladı.
Sarı-lacivertli çalıştırıcı, hangi şartlar oluşursa oluşsun oyuncuların savaşmaya devam ettiğini söyledi. Bu tavrın yalnızca bu akşama özel olmadığını belirten Tedesco, takımın her maçta aynı kararlılığı göstermeye çalıştığını dile getirdi.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA MESAJ GİBİ GALİBİYET
Gaziantep FK karşısında alınan 4-1'lik galibiyet, Fenerbahçe adına sadece üç puan anlamı taşımadı. Sarı-lacivertli ekip, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından zirve yarışında yeniden güçlü bir mesaj verdi. Puanını 60'a çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile farkı 4'e düşürdü.
Bu sonuç, şampiyonluk yarışındaki hesapları da yeniden hareketlendirdi. Gaziantep FK karşısında ortaya konan hücum gücü ve skor üretkenliği, Fenerbahçe'nin kalan haftalar için iddiasını koruduğunu gösterdi. Tedesco da maç sonunda yaptığı açıklamalarda, takımının bu süreçte yeniden enerji bulduğunu açık şekilde ortaya koydu.
SADDETİN SARAN'IN SÖZLERİNE YANIT VERDİ
Basın toplantısında Domenico Tedesco'ya, Fatih Karagümrük maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yaptığı açıklamalar da soruldu. Tecrübeli teknik adam, bu konudaki soruya doğrudan yanıt verirken, başkanın sözlerinin kendisine değil başkana sorulması gerektiğini söyledi.
Büyük bir takımda bu tür değerlendirmelerin normal olduğunu ifade eden Tedesco, 26 maç sonunda ilk yenilgilerini aldıklarını hatırlattı. Buna rağmen her maçın ardından zaten durum değerlendirmesi yaptıklarını vurgulayan Fenerbahçe Teknik Direktörü, yaşanan süreci olağan karşıladığını belirtti.
"BURADA BİR ŞEY İNŞA ETMEK İSTİYORUM"
Domenico Tedesco, açıklamasında Fenerbahçe'de uzun vadeli bir yapı kurmak istediğini de net sözlerle ifade etti. Burada bir şey inşa etmek istediğini söyleyen deneyimli teknik adam, bir yaz dönemi geçirmesinin kendisi için adeta rüya olacağını dile getirdi.
Tedesco, ekibiyle birlikte gece gündüz çalıştıklarını ve daha fazlasını yapmanın kolay olmadığını söyledi.