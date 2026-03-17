N'Golo Kante, Gaziantep FK maçının 59. dakikasında attığı golle Fenerbahçe'deki ilk golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli ekipte ara transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden biri olan N'Golo Kante, kısa süre içinde takımın önemli parçalarından biri haline geldi. Orta sahadaki enerjisi, oyun disiplini ve tecrübesiyle öne çıkan yıldız futbolcu, Gaziantep FK karşısında bu kez hücum katkısıyla ön plana çıktı.

KANTE FENERBAHÇE'DE İLK KEZ GOL ATTI N'Golo Kante, Gaziantep FK ile oynanan lig maçının 59. dakikasında ağları sarsarak Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Fransız futbolcu, bu golle birlikte sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gelen bu gol, hem oyuncu hem de takım adına özel bir an olarak kayıtlara geçti. Devre arasında büyük beklentilerle kadroya katılan deneyimli orta saha, böylece Fenerbahçe'de skor tabelasına da adını yazdırmış oldu.