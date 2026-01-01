Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Becao'yu 4 kulüp istiyor
Fenerbahçe’de kadro planlamasında yer almayan tecrübeli bir futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulamayan Becao'nun, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği ve dört kulübün devrede olduğu öne sürüldü.
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de, devre arasında yapılması planlanan takviyelerin yanı sıra gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Bu kapsamda teknik heyetin düşünmediği futbolcularla ilgili hareketlilik yaşandığı ifade ediliyor.
BECAO'YA YOĞUN İLGİ
Transferfeed'in haberine göre Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'ya Avrupa'dan ciddi ilgi var. Serie A ekiplerinden Fiorentina, Genoa, Torino ve Hellas Verona'nın Brezilyalı savunmacıyı transfer listesine aldığı öne sürüldü.
İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Haberde, daha önce Udinese forması giyen Rodrigo Becao'nun İtalya'ya geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Oyuncunun, kariyerine tanıdığı bir ligde devam etme fikrine olumlu yaklaştığı aktarıldı.
8 ARALIK'TA KADRO DIŞI KALMIŞTI
Rodrigo Becao, teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararıyla 8 Aralık 2025 tarihinde kadro dışı bırakılmıştı. Brezilyalı stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 1 maçta görev aldı ve 6 dakika sahada kaldı.
SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ
29 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Becao'nun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak gösteriliyor.
FENERBAHÇE'YE YÜKSEK BEDELLE GELMİŞTİ
Bahia altyapısında yetişen Rodrigo Becao, kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi. Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi 2023-2024 sezonu başında 8 milyon 310 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.