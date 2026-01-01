Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Becao'yu 4 kulüp istiyor

Rodrigo Becao (Takvim Foto Arşiv)

SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ

29 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Becao'nun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak gösteriliyor.