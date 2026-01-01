PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye şok! Christopher Nkunku sakatlandı

Adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan Christopher Nkunku hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fransız futbolcunun, Milan’ın Serie A’da Cagliari ile oynayacağı karşılaşmada forma giymeyeceği açıklandı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'ye şok! Christopher Nkunku sakatlandı

Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Nkunku'nun ayak bileğinde yaşadığı ağrı nedeniyle maç kadrosuna alınmadığını duyurdu. Teknik heyetin, oyuncunun sağlık durumunu riske atmamak adına bu kararı verdiği belirtildi.

Christopher Nkunku (AFP)

FENERBAHÇE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Alexander Sörloth transferinden sonuç alamayan Fenerbahçe'nin, hücum hattı için rotasını Christopher Nkunku'ya çevirdiği biliniyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Fransız futbolcuyu kadroya katmak adına girişimlerde bulunduğu ve süreci yakından izlediği ifade ediliyor.

Christopher Nkunku (REUTERS)

SEZON PERFORMANSI

Christopher Nkunku, bu sezon Milan formasıyla 14 resmi karşılaşmada görev aldı. Fransız futbolcu bu maçlarda 3 gol atarken 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe Nkunku için bastırıyor! Christopher Nkunku transferinde pazarlık kızıştı
Fenerbahçe Nkunku için bastırıyor! Christopher Nkunku transferinde pazarlık kızıştı