Fenerbahçe'ye şok! Christopher Nkunku sakatlandı

Christopher Nkunku (AFP)

FENERBAHÇE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Alexander Sörloth transferinden sonuç alamayan Fenerbahçe'nin, hücum hattı için rotasını Christopher Nkunku'ya çevirdiği biliniyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Fransız futbolcuyu kadroya katmak adına girişimlerde bulunduğu ve süreci yakından izlediği ifade ediliyor.