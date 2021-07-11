Wembley’de dev final! İngiltere ve İtalya EURO 2020 kupası için kozlarını paylaşacak

EURO 2020 finali bugün oynanacak finalle sahibini bulacak. EURO 2020 finalinde bugün İtalya ile İngiltere karşılaşacak. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak dev karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak. Londra'daki tarihi finalde Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers düdük çalacak.
TÜRKİYE İLE AYNI GRUPTAYDI
D Grubu'ndaki İngiltere Hırvatistan ve Çekya'yı 1-0 yendi, İskoçya ile 0-0 berabere kaldı. Son 16 turunda Almanya'yı deviren İngiltere, sonrasında Ukrayna ve Danimarka engellerini de aştı.
YARI FİNALDE İSPANYA'YI ELEDİ
İtalya, A Grubu'nda Türkiye ve İsviçre'yi 3-0, Galler'i de 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Avusturya'yı eleyen İtalyanlar, çeyrek finalde Belçika, yarı finalde İspanya'yı geçti.
İTALYANLAR İKİ FİNAL KAYBETTİ
Turnuvada İtalya ikinci, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor. İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihindeki tek zaferini 1968'de elde etti. 2000 ve 2012'de ise final oynadılar.
HARRY KANE 4 GOLLE ZİRVEDE
İngiltere Milli Takımı'nda Harry Kane, Euro 2020'de attığı 4 golle en skorer futbolcu oldu. Raheem Sterling de 3 golle İngiltere'ye katkı sağladı. Skor yükünün dağıldığı İtalya'da ise Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Manuel Locatelli ve Matteo Pessina ikişer gol attı.
İTALYA 3 YILDIR YENİLMİYOR
Roberto Mancini teknik direktörlüğündeki İtalya Milli Takımı, 33 maçtır yenilgi yüzü görmedi. İtalyanlar, bu sürede 27 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Yaklaşık 3 yıldır yenilmeyen İtalya, son mağlubiyetini Eylül 2018'de oynanan UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'e karşı 1-0'lık skorla yaşadı.
İNGİLTERE: 8 İTALYA: 10
İngiltere ve İtalya, EURO 2020 finaliyle 28. kez karşılaşacak... Daha önce oynanan 27 karşılaşmada İtalya 10, İngiltere 8 galibiyet aldı, 9 maçta ise eşitlik bozulmadı...