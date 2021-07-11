Wembley’de dev final! İngiltere ve İtalya EURO 2020 kupası için kozlarını paylaşacak





AVRUPA'NIN HAVALI KENTİ!

Londra gerek İngiltere gerekse dünya geneli açısından, oldukça büyük bir öneme sahip olan bir iş ve finans merkezi konumunda... Öte yandan turizm açısından da ülkenin en hareketli kenti. Londra, hava sahası açısından dünyanın en işlek kentlerinden biri... 90 bin koltuk kapasiteli Wembley Stadyumu, Birleşik Krallık'ın birinci, Avrupa'nın ise en kalabalık ikinci stadı olma özelliği taşımakta. Bugün oynanacak İngiltere- İtalya finalinde pandemi nedeniyle 60 bin kişi tribünde olacak ve dev finali takip edecek.