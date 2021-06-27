EURO 2020'de favori İtalya, Avusturya'yı uzatmada vurdu

EURO 2020'de normal süresi 0-0 sona eren maçta turnuvanın favorilerinden İtalya, Avusturya'yı uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Avusturya maçın tamamında büyük bir direnç gösterdi. 2. Yarıda golü bulsalar da attıkları gol VAR'dan geri döndü. Normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında İtalya fizik gücünü ve tecrübesini konuşturan taraf oldu. Karşılaşmanın 95. dakikasında sol çaprazda topla buluşan Chiesa, usta işi bir vuruşla İtalya'yı öne geçirdi. Uzatmanın ilk devresi biterken Pessina farkı 2'ye çıkardı. 114. dakikada Kalajdzic'in golü farkı sadece 1'e indirdi. Maçı 2-1 kazanan İtalya çeyrek finalist oldu.