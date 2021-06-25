SON DAKİKA: Müslüman Pogba'nın tek hareketi yetti! UEFA dini hassasiyetler nedeniyle alkollü içeceklerin kaldırılmasına izin verdi

Sonradan Müslümanlığı seçen Pogba, 2019 yılında yaptığı açıklamada, "İslam beni değiştirdi, bazı şeylerin farkına varmamı sağladı. Beni daha huzur dolu yaptı. Hayatımdaki güzel bir değişim oldu. Çünkü, Müslüman olarak doğmamıştım." ifadelerini kullanmıştı.