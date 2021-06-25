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    • Euro 2020
    • 25.06.2021 16:42
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    • 25.06.2021 16:52
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    SON DAKİKA: Müslüman Pogba'nın tek hareketi yetti! UEFA dini hassasiyetler nedeniyle alkollü içeceklerin kaldırılmasına izin verdi

    Son dakika haberleri.... 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) organizatörleri, basın toplantılarında masaya konulan sponsorların alkollü içecek markasına ait şişelerinin dini hassasiyetler sebebiyle kaldırılabileceğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere Fransa Milli Takımı'nın Müslüman futbolcusu Pogba, Almanya'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından masada duran sponsor bira markasının şişesini kaldırmıştı.

    AA
    Pogba'nın tek hareketi yetti

    EURO 2020 F Grubu'nda Fransa'nın Almanya'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından basın toplantısına katılan Fransız yıldız futbolcu Paul Pogba'nın hareketi, toplantıya damga vurmuştu.

    Müslüman futbolcunun masadaki alkollü içecek markasına ait şişeyi önünden çekerek bir kenara kaldırması, EURO 2020'nin en çok konuşulanları arasına girmişti.

    EURO 2020 organizatörleri, basın toplantılarında masaya konulan sponsorların alkollü içecek markasına ait şişelerinin dini hassasiyetler sebebiyle kaldırılabileceğini duyurdu.

    Karara göre futbolcular ve teknik direktörler, dini gerekçelerle basın toplantılarında sponsorların alkollü içecek markasına ait şişelerinin yer almamasını tercih edebilecek.

        Sonradan Müslümanlığı seçen Pogba, 2019 yılında yaptığı açıklamada, "İslam beni değiştirdi, bazı şeylerin farkına varmamı sağladı. Beni daha huzur dolu yaptı. Hayatımdaki güzel bir değişim oldu. Çünkü, Müslüman olarak doğmamıştım." ifadelerini kullanmıştı.

        Aynı grupta Portekiz'in Macaristan'ı 3-0 yendiği maç sonrası basın toplantısında ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, "Su için." diyerek, masadaki gazlı içecekleri kaldırmıştı.

        UEFA, dini sebepler ile sağlıkla ilgili kişisel inançlar arasında fark olduğunu değerlendirerek, gazlı içeceklerle ilgili benzer bir karar almadı.
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        Haberler Euro 2020 SON DAKİKA: Müslüman Pogba'nın tek hareketi yetti! UEFA dini hassasiyetler nedeniyle alkollü içeceklerin kaldırılmasına izin verdi