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    • 20.06.2021 19:15
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    , 3 maçta da 'da kadroya giremedi

    A Grubu 3. maçında ile karşı karşıya gelen 'da 23 kişilik kadroda yer almadı. Abdülkadir, turnuvadaki 3 maçta da kadroya giremedi. Haberin detayları...

    İHA
    Abdülkadir Ömür, 3 maçta da kadroya giremedi

    A Grubu 3. maçında 'nda ile karşı karşıya gelen 'da, sakatlığı bulunan 'ın yanı sıra ve , 23 kişilik kadroda yer bulamayan isimler oldu.

    Turnuvanın ilk maçında , Abdülkadir Ömür ve Kerem Aktürkoğlu kadroda yer almazken, karşılaşmasında ise Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür ve dışarıda kalan isimler olmuştu.

    Teknik Direktör kadroda yer alan 26 futbolcudan 25 ismi, 3 grup maçında kadroya dahil ederken, yalnızca Abdülkadir Ömür 3 maçta da 23 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı.

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