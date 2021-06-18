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    • 18.06.2021 21:04
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    • 18.06.2021 21:04
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    maçında fenalaşan lı futbolcu taburcu edildi!

    Son dakika spor haberleri... 'nda () ile oynanan maç sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan lı oyuncu , taburcu edildi. Eriksen, "Çok sayıdaki iyi dilek mesajlarınız için teşekkür ederim. Operasyon iyi geçti ve şu anda kendimi iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

    Eriksen'den iyi haber!

    'nda () ile oynanan maç sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan lı oyuncu , hastaneden taburcu edildi.

    ndan yapılan açıklamada, başarılı bir operasyon geçiren Eriksen'in kaldığı hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

    Ülkesinin şehrindeki milli takım kampını ziyaret eden Eriksen'in daha sonra ailesiyle vakit geçirmek üzere evine gittiği kaydedildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen ekibi Inter'in 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Eriksen, "Çok sayıdaki iyi dilek mesajlarınız için teşekkür ederim. Operasyon iyi geçti ve şu anda kendimi iyi hissediyorum. Dün akşam oynadıkları harika maçtan sonra takım arkadaşlarımı yeniden görmek güzel. Pazartesi günü Rusya ile oynayacakları karşılaşmada onları destekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.

    Christian Eriksen, 12 Haziran'da 'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuş ve müsabakaya ara verilmişti. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

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    Haberler Euro 2020 Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen taburcu edildi!