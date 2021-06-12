Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Euro 2020
    • 12.06.2021 19:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2021 21:04
    ABONE OL

    Son dakika: - maçında korkutan anlar! Yerde kalan ’e kalp masajı...

    Son dakika haberleri... EURO 2020 B Grubu'ndaki ilk maçta ile karşı karşıya geldi. karşılaşmanın ilk yarısında bir anda yerde kaldı. Sağlık görevlileri müdahale için oyun alanına geldi. Futbolcuya kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun bilincinin açık olduğunu bildirildi.

    takvim.com.tr
    Christian Eriksen’e kalp masajı!

    EURO 2020 B Grubu'ndaki ilk maçta Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen bir anda yerde kaldı.

    Hareketsiz kalan Eriksen'e sağlık görevlileri müdahale etti.

        KALP MASAJI YAPILDI
        Sağlık görevlileri Christian Eriksen'e kalp masajı yaparken ardından sedyeyle oyuncu dışarı alındı.

        HAYATA DÖNDÜ


        Kalp masajının ardından hayata dönen Eriksen böyle görüntülendi...

        Danimarka Futbol Federasyonu Christian Eriksen'in bilincinin açık olduğunu duyurdu.

        MAÇ ERTELENDİ
        UEFA, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maçın ertelendiğini duyurdu.

        CHRİSTİAN ERİKSEN KİMDİR?
        Christian Eriksen (d. 14 Şubat 1992, Middelfart), Serie A takımlarından FC Internazionale Milano'da forma giyen Danimarkalı millî futbolcudur. Danimarka millî futbol takımı ile ilk maçına Mart 2010'da çıkan Eriksen, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcu olmuştur.

        1992'de Funen Adası'nın Middelfart şehrinde doğan Eriksen, 1995'te futbolculuk kariyerine doğduğu şehrin takımı olan "Middelfart G&BK"de başladı. 2005'te Danimarka gençlik şampiyonalarında yer alan Eriksen, Odense'a (OB) geçti. Kulübü, DBU Pokalen yarı finalinde Brøndby IF'e yenilse de Eriksen, "turnuvanın en teknik oyuncusu" seçildi. Bunu takip eden yılda Odense BK, turnuvayı Eriksen'in finalde attığı tek golle kazandı. Kulübünde ve U-17 millî takımda gösterdiği performanstan ötürü Chelsea ve Barcelona gibi kulüplerin ilgisini çekmeye başladı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Christian Eriksen’e kalp masajı!
        Haberler Euro 2020 Son dakika: Danimarka-Finlandiya maçında korkutan anlar! Yerde kalan Christian Eriksen’e kalp masajı...