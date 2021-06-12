CHRİSTİAN ERİKSEN KİMDİR?

Christian Eriksen (d. 14 Şubat 1992, Middelfart), Serie A takımlarından FC Internazionale Milano'da forma giyen Danimarkalı millî futbolcudur. Danimarka millî futbol takımı ile ilk maçına Mart 2010'da çıkan Eriksen, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcu olmuştur.

1992'de Funen Adası'nın Middelfart şehrinde doğan Eriksen, 1995'te futbolculuk kariyerine doğduğu şehrin takımı olan "Middelfart G&BK"de başladı. 2005'te Danimarka gençlik şampiyonalarında yer alan Eriksen, Odense'a (OB) geçti. Kulübü, DBU Pokalen yarı finalinde Brøndby IF'e yenilse de Eriksen, "turnuvanın en teknik oyuncusu" seçildi. Bunu takip eden yılda Odense BK, turnuvayı Eriksen'in finalde attığı tek golle kazandı. Kulübünde ve U-17 millî takımda gösterdiği performanstan ötürü Chelsea ve Barcelona gibi kulüplerin ilgisini çekmeye başladı.