İTALYA İSVİÇRE'Yİ YENDİ SON 16'YA YÜKSELDİ

EURO 2020'de A Milli Takımımız'ın yer aldığı A Grubu'nda İsviçre'yi 3-0 yenen İtalya 2. maçlar sonunda puanını 6 yaptı ve üst tura çıkmayı garantiledi. Milli Takımımız'ın ise bu sonuçla grup ikinciliği şansı kalmadı.

FUTBOL: 0 PUAN: 0 GOL: 0

Milli Takımımız çok büyük umutlarla gittiği Euro 2020'de şu ana kadar büyük hüsran yaratıyor. Ay-Yıldızlılar iki maçta puan alamazken, gol atamadı. Futboluyla da sınıfta kaldı.