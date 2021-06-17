Bizim Çocuklar yine kayıplarda... Euro 2020'deki ilk maçında İtalya'ya 3-0 yenilen Milli Takımımız dün de Galler'e 2-0 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını zora soktu. 6. dakikada Galler tehlikeli geldi. Ramsey'in yakın mesafeden vuruşunda, Uğurcan ayaklarıyla topu kornere çeldi.
ÇAĞLAR VURDU, ÇİZGİDEN ÇIKTI
8'de Burak'ın şutu defansa çarpıp kornere çıktı. 24. dakikada Ramsey yüzde yüz pozisyonda topu dışarıya attı. 30. dakikada Çağlar'ın kafa vuruşunda savunma kafayla topu çizgiden uzaklaştırdı.
RAMSEY BOMBOŞ KALDI VE ATTI
42'de Galler öne geçti. Savunmamızın arkasına sarkan Ramsey golü attı: 0-1. 54. dakikada Burak yakın mesafeden çok önemli fırsatı harcadı. 58'de Ramsey'in şutunu Uğurcan çıkardı.