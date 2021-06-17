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    Türkiye, İtalya’nın ardından Galler’e de kaybetti: 'de iki maçta sıfır çektik!

    Bakü’ye çok lu giden yine büyük bir hüsrana uğradı. Ramsey ve Roberts’ın gollerine engel olamayan Ay-Yıldızlılar gruptan çıkma şansını adeta mucizelere bıraktı. Milli Takım'ın en önemli hücum silahı olan , İtalya maçında olduğu gibi Galler önünde de çok etkisizdi. Tecrübeli yıldız ikinci yarıda önemli bir fırsatı harcadı.

    Bize bir Galler oldu!

    Bizim Çocuklar yine kayıplarda... Euro 2020'deki ilk maçında İtalya'ya 3-0 yenilen Milli Takımımız dün de Galler'e 2-0 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını zora soktu. 6. dakikada Galler tehlikeli geldi. Ramsey'in yakın mesafeden vuruşunda, Uğurcan ayaklarıyla topu kornere çeldi.

    ÇAĞLAR VURDU, ÇİZGİDEN ÇIKTI
    8'de Burak'ın şutu defansa çarpıp kornere çıktı. 24. dakikada Ramsey yüzde yüz pozisyonda topu dışarıya attı. 30. dakikada Çağlar'ın kafa vuruşunda savunma kafayla topu çizgiden uzaklaştırdı.

    RAMSEY BOMBOŞ KALDI VE ATTI
    42'de Galler öne geçti. Savunmamızın arkasına sarkan Ramsey golü attı: 0-1. 54. dakikada Burak yakın mesafeden çok önemli fırsatı harcadı. 58'de Ramsey'in şutunu Uğurcan çıkardı.

        BALE PENALTIYI DIŞARIYA VURDU
        60'da Galler penaltı kazandı. Bale penaltıyı üstten dışarıya attı. 87'de Merih kafayı vurdu, kaleci kurtardı. Uzatma dakikasında Roberts topu ağlarımıza yolladı ve maç 2-0 sona erdi.

        TELAFİSİ OLMAYAN BİR MAÇI KAYBETTİK
        Galler karşısında son bölümde oyuna giren Halil Dervişoğlu, alınan yenilgiden ötürü çok üzgün olduklarını söyledi. Halil, "İstediğimiz sonucu alamadık, Bu maçın telafisi yoktu. En azından beraberlik almalıydık. Çok üzgünüz. Son maçta şansımızı sonuna kadar zorlayacağız" ifadelerini kullandı.

        KARDEŞ BAKÜ'DE BÜYÜK DESTEK
        Bakü Olimpiyat Stadı'nın Milli Takım'a çok büyük bir destek vardı. Ay-Yıldızlı futbolcular haya çıkarken tribünlerden tezahüratlar ve alkışlar yükseldi. Türk ve Azeri bayrakları yan yana dalgalanırken, "Tek millet iki devlet" yazılı pankart açıldı.

            UMUT SAKATLANDI MERT SOL BEK OLDU
            Maçın ikinci yarısında Umut Meraş sakatlık yaşadı. Rıdvan Yılmaz kadroda olmadığı için sol bekte mecburen Mert Müldür oynadı.

            3 YIL SONRA ÜST ÜSTE 2. YENİLGİ
            İtalya'nın ardından Galler'e de mağlup olan A Milli Takımımız, 2018'den bu yana üst üste iki kez sahadan mağlup ayrıldı. Son 3 yılın en kötü istatistiğine imza attı.

            İTALYA İSVİÇRE'Yİ YENDİ SON 16'YA YÜKSELDİ
            EURO 2020'de A Milli Takımımız'ın yer aldığı A Grubu'nda İsviçre'yi 3-0 yenen İtalya 2. maçlar sonunda puanını 6 yaptı ve üst tura çıkmayı garantiledi. Milli Takımımız'ın ise bu sonuçla grup ikinciliği şansı kalmadı.

            FUTBOL: 0 PUAN: 0 GOL: 0
            Milli Takımımız çok büyük umutlarla gittiği Euro 2020'de şu ana kadar büyük hüsran yaratıyor. Ay-Yıldızlılar iki maçta puan alamazken, gol atamadı. Futboluyla da sınıfta kaldı.
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