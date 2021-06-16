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    • 16.06.2021 22:11
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    Teknik Direktörü konuştu: "Durumumuz olumsuz, zor bir durumdayız"

    Teknik Direktörü , 2-0'lık mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, "Kötü oynadık ama beklediğimizin üzerinde bir sonuçla ayrılabilirdik. Keşke kazanabilseydik veya berabere kalsaydık. Turnuvada ilk maçta üç gol ve şimdi iki gol yedik. Galler'i yeneceğimizi düşünüyorduk. Diğer maçlara bakmamız lazım ama yediğimiz 5 gol dezavantaj oldu. Durumumuz olumsuz, zor bir durumdayız" ifadelerini kullandı.

    Durumumuz olumsuz, zor bir durumdayız

    A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    Güneş, Galler maçını değerlendirirken, "İki maçta puanımız yok. Sonuç olarak iki maçta sıfır puan. Bizim için iyi bir sonuç değil. Turnuvaya büyük hayallerle gelmiştik. İkinci maçta kötü başladık. Sonra toparladık oyuna ortak olduk. Ancak beklenmedik gol takımda olumsuzluk yaptı. İkinci yarıda oyuna ortak olduk ama rakip bizim sahaya geldi. Top kayıplarımız fazla oldu. Alanı fazla büyütünce rakibe oynama şansı verdik. Bizim sayısal üstünlüğümüze rağmen sahamıza gelerek tehlikeler yarattılar" dedi.



    "DURUMUMUZ OLUMSUZ, ZOR BİR DURUMDAYIZ"
    "Kötü goller yedik" diyen Güneş, "Kötü oynadık ama beklediğimizin üzerinde bir sonuçla ayrılabilirdik. Keşke kazanabilseydik veya berabere kalsaydık. Turnuvada ilk maçta üç gol ve şimdi iki gol yedik. Galler'i yeneceğimizi düşünüyorduk. Diğer maçlara bakmamız lazım ama yediğimiz 5 gol dezavantaj oldu. Durumumuz olumsuz, zor bir durumdayız" ifadelerini kullandı.



    "İTALYA MAÇININ ŞOKU DEVAM ETTİ"
    İtalya maçının etkisinin bu maça da yansıdığını söyleyen Güneş, "İtalya maçının şoku, bu maçta da devam etti. Bu turnuva önemliydi. Daha iyi oynayarak çıkmamız gerekiyordu. Galler büyük avantaj yakaladı. Kazanmayı düşünürken, berabere de kalamadık. Son maç öncesi averaj da diğer takımlara göre kötü gözüküyor" diye konuştu.



        "SKOR İYİ DEĞİLSE SORUMLU BENİM"
        Kadro tercihiyle ilgili soruyu ise Şenol Güneş, "Oyuncuları sorumlu olarak görmek doğru değil. Skor iyi değilse sorumlu benim. Merih de Kağan da Çağlar da bizim için iyi oyuncu. Ozan da düzeldi ama oynamıyor. Ozan sakatlıktan çıktı. Aldığımız oyuncuların bizim antrenmanda gösterdiği performanslar da önemli. Maç kötü bittiğinde herkesi değiştirebilirsiniz. Biz Okay'dan ve Ozan'dan daha iyi bir oyun bekliyorduk. Geriden topu aldığımızda basit çıkması önemliydi. Ozan'ı oynatsaydık pası iyi yapsaydık doğru... Ama bunları tartışamayız. Takımı olabilecek en iyi şekilde çıkardım. Okay ve Ozan'dan bugün daha iyi oyun bekliyordum. Olmadı ve onları değiştirdim. Ozan'ı da oynatabilirdim. Merih daha hazır. Takımın mağlubiyetinin nedeni bir oyuncuya bağlı değil. Merih, Kaan, Çağlar hepsi iyi oyuncu. Bir şey söylerken konuyu kendi istediğiniz yere getirirseniz, bir anlamı kalmaz" şeklinde yanıtladı.
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