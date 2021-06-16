



"SKOR İYİ DEĞİLSE SORUMLU BENİM"

Kadro tercihiyle ilgili soruyu ise Şenol Güneş, "Oyuncuları sorumlu olarak görmek doğru değil. Skor iyi değilse sorumlu benim. Merih de Kağan da Çağlar da bizim için iyi oyuncu. Ozan da düzeldi ama oynamıyor. Ozan sakatlıktan çıktı. Aldığımız oyuncuların bizim antrenmanda gösterdiği performanslar da önemli. Maç kötü bittiğinde herkesi değiştirebilirsiniz. Biz Okay'dan ve Ozan'dan daha iyi bir oyun bekliyorduk. Geriden topu aldığımızda basit çıkması önemliydi. Ozan'ı oynatsaydık pası iyi yapsaydık doğru... Ama bunları tartışamayız. Takımı olabilecek en iyi şekilde çıkardım. Okay ve Ozan'dan bugün daha iyi oyun bekliyordum. Olmadı ve onları değiştirdim. Ozan'ı da oynatabilirdim. Merih daha hazır. Takımın mağlubiyetinin nedeni bir oyuncuya bağlı değil. Merih, Kaan, Çağlar hepsi iyi oyuncu. Bir şey söylerken konuyu kendi istediğiniz yere getirirseniz, bir anlamı kalmaz" şeklinde yanıtladı.