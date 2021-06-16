A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Güneş, Galler maçını değerlendirirken, "İki maçta puanımız yok. Sonuç olarak iki maçta sıfır puan. Bizim için iyi bir sonuç değil. Turnuvaya büyük hayallerle gelmiştik. İkinci maçta kötü başladık. Sonra toparladık oyuna ortak olduk. Ancak beklenmedik gol takımda olumsuzluk yaptı. İkinci yarıda oyuna ortak olduk ama rakip bizim sahaya geldi. Top kayıplarımız fazla oldu. Alanı fazla büyütünce rakibe oynama şansı verdik. Bizim sayısal üstünlüğümüze rağmen sahamıza gelerek tehlikeler yarattılar" dedi.
"DURUMUMUZ OLUMSUZ, ZOR BİR DURUMDAYIZ"
"Kötü goller yedik" diyen Güneş, "Kötü oynadık ama beklediğimizin üzerinde bir sonuçla ayrılabilirdik. Keşke kazanabilseydik veya berabere kalsaydık. Turnuvada ilk maçta üç gol ve şimdi iki gol yedik. Galler'i yeneceğimizi düşünüyorduk. Diğer maçlara bakmamız lazım ama yediğimiz 5 gol dezavantaj oldu. Durumumuz olumsuz, zor bir durumdayız" ifadelerini kullandı.
"İTALYA MAÇININ ŞOKU DEVAM ETTİ"
İtalya maçının etkisinin bu maça da yansıdığını söyleyen Güneş, "İtalya maçının şoku, bu maçta da devam etti. Bu turnuva önemliydi. Daha iyi oynayarak çıkmamız gerekiyordu. Galler büyük avantaj yakaladı. Kazanmayı düşünürken, berabere de kalamadık. Son maç öncesi averaj da diğer takımlara göre kötü gözüküyor" diye konuştu.