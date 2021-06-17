2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardaki ilk maçların tamamlanmasının ardından ikinci karşılaşmalara geçildi. Günün ilk maçı da C Grubu takımlarından Ukrayna ile Kuzey Makedonya arasında oynanıyor. Ukrayna ilk maçında Hollanda karşısında 3-2 mağlup olmuştu. Kuzey Makedonya ise ilk mücadelede Avusturya'ya 3-1 yenilmişti. Grupta puansız iki ekip karşı karşıya...

UKRAYNA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI 11'LERİ

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Stepanenko, Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi, Yaremchuk

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Ristovski, Velkovski, Musliu, Nikolov, Ademi, Spirovski, Alioski, Bardi, Eljif Elmas, Pandev





UKRAYNA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ukrayna ile Kuzey Makedonya'nın karşı karşıya geleceği maç TSİ 16.00'da başlayacak ve zorlu mücadelede TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.