Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Euro 2020
    • 17.06.2021 15:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2021 15:54
    ABONE OL

    CANLI | - maçı canlı anlatım izle |

    'de heyecan devam ediyor. C Grubu'nda ikinci maçlar - karşılaşmasıyla başlıyor. İki puansız ekibin maçı saat 16.00'da çalan düdükle başladı. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Ukrayna - Kuzey Makedonya

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardaki ilk maçların tamamlanmasının ardından ikinci karşılaşmalara geçildi. Günün ilk maçı da C Grubu takımlarından ile arasında oynanıyor. Ukrayna ilk maçında Hollanda karşısında 3-2 mağlup olmuştu. Kuzey Makedonya ise ilk mücadelede Avusturya'ya 3-1 yenilmişti. Grupta puansız iki ekip karşı karşıya...

    UKRAYNA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI 11'LERİ
    Ukrayna:     Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Stepanenko, Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi, Yaremchuk
    Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Ristovski, Velkovski, Musliu, Nikolov, Ademi, Spirovski, Alioski, Bardi, Eljif Elmas, Pandev

    UKRAYNA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Ukrayna ile Kuzey Makedonya'nın karşı karşıya geleceği maç TSİ 16.00'da başlayacak ve zorlu mücadelede TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası kritik mesaj
    Haberler Euro 2020 CANLI | Ukrayna - Kuzey Makedonya maçı canlı anlatım izle | EURO 2020