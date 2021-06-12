Bizim Çocuklar, Roma'da yıkıldı... A Grubu'nda yer alan Milli Takımımız, Euro 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenilmekten kurtulamadı. 18. dakikada Insigne'nin vuruyu auta gitti. 22. dakikada Chiellini'nin kafa vuruşunu Uğurcan kornere çeldi. 43'te Immobile'nin şutu Uğurcan'ın üzerine gitti.
TEK TEHLİKEYİ CENGİZ'LE YARATABİLDİK
İlk yarı 0-0 sona erdi. 52. dakikada Cengiz Ünder'in şutu Donnarumma'da kaldı. 53. dakikada Merih topu kendi ağlarına yolladı ve İtalya 1-0 öne geçti. 55. dakikada Spinazzola'nın etkili şutunu Uğurcan kurtardı.
UĞURCAN'IN ÇABALARI YETERLİ OLMADI
65'te Uğurcan'dan dönen topu tamamlayan Immobile farkı ikiye çıkardı: 2-0. 78'de Insigne ayağının içiyle uzak köşeye vurdu ve skoru belirledi: 3-0. Milliler ikinci maçında 16 Haziran'da Bakü'de Galler ile karşılaşacak.