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    'nin açılış maçında , İtalya'ya yenildi! Ayağa kalkın çocuklar

    'nin açılış maçında İtalya ile 'da karşı karşıya geldi. Mücadeleye İtalya 3-0 kazandı. Goller (K.K), Immobile ve Insigne'den geldi.

    Ayağa kalkın çocuklar

    Bizim Çocuklar, Roma'da yıkıldı... A Grubu'nda yer alan Milli Takımımız, Euro 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenilmekten kurtulamadı. 18. dakikada Insigne'nin vuruyu auta gitti. 22. dakikada Chiellini'nin kafa vuruşunu Uğurcan kornere çeldi. 43'te Immobile'nin şutu Uğurcan'ın üzerine gitti.

    TEK TEHLİKEYİ CENGİZ'LE YARATABİLDİK
    İlk yarı 0-0 sona erdi. 52. dakikada Cengiz Ünder'in şutu Donnarumma'da kaldı. 53. dakikada Merih topu kendi ağlarına yolladı ve İtalya 1-0 öne geçti. 55. dakikada Spinazzola'nın etkili şutunu Uğurcan kurtardı.

    UĞURCAN'IN ÇABALARI YETERLİ OLMADI
    65'te Uğurcan'dan dönen topu tamamlayan Immobile farkı ikiye çıkardı: 2-0. 78'de Insigne ayağının içiyle uzak köşeye vurdu ve skoru belirledi: 3-0. Milliler ikinci maçında 16 Haziran'da Bakü'de Galler ile karşılaşacak.

        YİNE TURNUVAYA YENİLGİYLE BAŞLADIK
        Milli Takımımız'ın turnuvalara yenilgiyle başlama istatistiği devam etti. Ay-Yıldızlılar, 2000'de İtalya'ya, 2002'de Brezilya'ya, 2008'de Portekiz'e ve 2016'da Hırvatistan'a mağlup olmaktan kurtulamamıştı.

        İTALYA'DA TÜRK ALAYI
        A Milli Takımımız'ın Euro 2020'nin açılış maçında İtalya ile Roma'da oynadığı maçta Türk taraftarlar, Ay-Yıldızlılar'ı yalnız bırakmadı. Yaklaşık 5 bin Türk taraftar karşılaşmayı Roma Olimpiyat Stadı'nda takip ederken, taraftarlarımız Roma sokaklarını da adeta Kırmızı-Beyaza boyadı. Maç öncesi Roma sokaklarını marşlarla inleten taraftarlarımız, tribünde de takımımıza büyük destek verdi.

        ROMA'DA GÖRSEL ŞÖLEN
        Türkiye ile İtalya arasında oynanan Euro 2020'nin açılış maçı öncesi Roma Olimpiyat Stadı muhteşem bir görsel şölene şahit oldu. Dev maç öncesi statta havai fişek ve çeşitli gösteriler yapılırken organizasyonda, İtalyanların dünyaca ünlü tenoru Andrea Bocelli de sahne aldı. Bocelli, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ünlü bestesi "Nessun Dorma" aryasını seslendirdi. Açılış seremonisinde ayrıca Mustafa Sandal'ın A Milli Futbol Takımı'na destek için hazırladığı özel şarkısı çalındı. Ardından ise İtalya için yapılan şarkıya yer verildi.
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