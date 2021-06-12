ROMA'DA GÖRSEL ŞÖLEN

Türkiye ile İtalya arasında oynanan Euro 2020'nin açılış maçı öncesi Roma Olimpiyat Stadı muhteşem bir görsel şölene şahit oldu. Dev maç öncesi statta havai fişek ve çeşitli gösteriler yapılırken organizasyonda, İtalyanların dünyaca ünlü tenoru Andrea Bocelli de sahne aldı. Bocelli, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ünlü bestesi "Nessun Dorma" aryasını seslendirdi. Açılış seremonisinde ayrıca Mustafa Sandal'ın A Milli Futbol Takımı'na destek için hazırladığı özel şarkısı çalındı. Ardından ise İtalya için yapılan şarkıya yer verildi.