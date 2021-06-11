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    • Euro 2020
    • 11.06.2021 19:39
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    • 11.06.2021 19:49
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    Türkiye - İtalya | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takımımız İtalya ile Roma'da karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye - İtalya | CANLI

    EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takımımız İtalya ile Roma'da karşı karşıya geliyor.

    İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

    TÜRKİYE - İTALYA | CANLI
    Kritik maçta Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.

    İTALYA İLE 14. RANDEVU
    Türkiye, tarihinde 14. kez karşılaşacağı İtalya karşısında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

        Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kalesinde 23 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

        Türkiye ile İtalya arasında oynanan son iki karşılaşma, 1-1 sona erdi. İki rakip, İtalya'nın başkenti Roma'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

        MUHTEMEL 11'LER
        TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

        İTALYA: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Barella, Locatelli, Berardi, Insigne, Immobile

        TAKIMLARIN EKSİKLERİ
        Ay-yıldızlı ekipte, İtalya karşılaşması öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. İtalya'da ise tedavisi süren, orta sahanın önemli isimlerinden Marco Verratti'nin forma giymesi beklenmiyor.
            Türkiye - İtalya | CANLI
            Haberler Euro 2020 Türkiye - İtalya | CANLI ANLATIM İZLE