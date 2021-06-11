EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takımımız İtalya ile Roma'da karşı karşıya geliyor.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.
TÜRKİYE - İTALYA | CANLI
Kritik maçta Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.
İTALYA İLE 14. RANDEVU
Türkiye, tarihinde 14. kez karşılaşacağı İtalya karşısında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.