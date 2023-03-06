Yok artık! Kırklareli'nde boş ev kalmadı, fiyatlar uçtu

Türkiye'de 'deprem riski' bulunmayan iller arasında gösterilen Kırklareli'de, ev ve arsalara talep yağdı. Lüleburgaz, Babaeski ve Vize ilçelerinde ev ile arsa fiyatları 3'e katlanırken, kentte kiralık daire sıkıntısı başladı. Şehirde 20 yıldır emlakçılık yapan Fatih Türköz, İstanbul'dan bölgeye yoğun bir talep olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman, böyle bir talep görmedik. Kiralık ev kalmadı" dedi.
EN BÜYÜK ARTIŞ ARSADA
Özellikle arsa fiyatlarının 3'e katlandığını söyleyen Türköz, şunları kaydetti:
"Depremden önce Kırklareli merkezde 2+1 daire 900-950 bin lira aralığında bulunurken, 1.1 milyon-1 milyon 250 bin lira oldu. Tarla ve arsa yatırımlarında 6-7 ay öncesinde dönümü 30-40 bin lira olan bölgelerde şu anda tam 3'e katlamış vaziyetteyiz. 120 bin, 150 bin lira gibi rakamlar konuşuluyor." Kentte kiralık ev kalmadığını aktaran emlakçı Ferda Pekçeer de "Şu anda elimizde kiralık mevcut değil. Deprem öncesi talep tek tekti, fazla yoğun değildi. Gelen talepler deprem bölgesinden de var, İstanbul'dan da var" ifadesini kullandı.
'4-5 BİN DİYORLAR 7 BİNE KİRALIYORLAR
SELİN Semiz adlı vatandaş da ev bulamadığını söyleyerek, "Emlakçılarla görüştüm. Hem kiralık hem satılık baktım, bulamadım. Bir de '4-5 bin' diyorlar, sonra 7 bine kiralıyorlar" şeklinde konuştu.
SALİH Alan adlı vatandaş da Kırklareli'nin çarpık yapılaşmasından korktuğunu anlatarak, şunları söyledi: "300 bin liraya aldığımız evler, bugün 1.5-2 milyon lira. Bunun sonu ne olacak?.."
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, "İstanbul'da insanlar birinci riskli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Kuzeye doğru gidiyorlar, oralarda bir yer arayışı var. Müstakil yaşama ciddi bir talep var" dedi. Akdoğan, vatandaşlara da şöyle seslendi: "Önce binanız riskli mi bunu tespit edip sonra gereken neyse onu yapın. Bir anda panik halinde alınan kararlar doğru değildir, bu fiyatları gereksiz yere artırabiliyor."
EN BÜYÜK ARTIŞ ARSADA
Özellikle arsa fiyatlarının 3'e katlandığını söyleyen Türköz, şunları kaydetti:
"Depremden önce Kırklareli merkezde 2+1 daire 900-950 bin lira aralığında bulunurken, 1.1 milyon-1 milyon 250 bin lira oldu. Tarla ve arsa yatırımlarında 6-7 ay öncesinde dönümü 30-40 bin lira olan bölgelerde şu anda tam 3'e katlamış vaziyetteyiz. 120 bin, 150 bin lira gibi rakamlar konuşuluyor." Kentte kiralık ev kalmadığını aktaran emlakçı Ferda Pekçeer de "Şu anda elimizde kiralık mevcut değil. Deprem öncesi talep tek tekti, fazla yoğun değildi. Gelen talepler deprem bölgesinden de var, İstanbul'dan da var" ifadesini kullandı.
'4-5 BİN DİYORLAR 7 BİNE KİRALIYORLAR
SELİN Semiz adlı vatandaş da ev bulamadığını söyleyerek, "Emlakçılarla görüştüm. Hem kiralık hem satılık baktım, bulamadım. Bir de '4-5 bin' diyorlar, sonra 7 bine kiralıyorlar" şeklinde konuştu.
SALİH Alan adlı vatandaş da Kırklareli'nin çarpık yapılaşmasından korktuğunu anlatarak, şunları söyledi: "300 bin liraya aldığımız evler, bugün 1.5-2 milyon lira. Bunun sonu ne olacak?.."
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, "İstanbul'da insanlar birinci riskli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Kuzeye doğru gidiyorlar, oralarda bir yer arayışı var. Müstakil yaşama ciddi bir talep var" dedi. Akdoğan, vatandaşlara da şöyle seslendi: "Önce binanız riskli mi bunu tespit edip sonra gereken neyse onu yapın. Bir anda panik halinde alınan kararlar doğru değildir, bu fiyatları gereksiz yere artırabiliyor."