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    • Emlak&OTO
    • 04.03.2023 17:12
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    • 04.03.2023 17:12
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    Muğla Fethiye'de tarla mahkemeden satılığa çıkarıldı!

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Muğla Fethiye'de tarla fiyatıyla ön plana çıktı.

    Tatil cennetinde tarla satılığa çıkarıldı!

    Fethiye 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından Muğla Fethiye'de bulunan tarla mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 3.240.834 TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 03.05.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:

    1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mugla ili Fethiye ilçesi İncirköy Mahallesi Çalıca Mevkii 160 ada 45 parsel nolu tapuda tarla olarak kayıtlı 5.355,45 m2 yüzölçümlü taşınmaz. Taşınmaz %5 genel eğimli, tekstür açısından kumlu tınlı killi, organik madde kapasitesi yüksek, toprak derinliği derin, taban suyu, tuzluluk, alkalik vb. olumsuzluklar içermemekte kuru koşullarda tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde çeşitli yaşlarda 82 adet zeytin, 4 adet badem ve 5 adet incir ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz İncirköy Mahalle merkezine 300 metre Fethiye ilçe merkezi, Belediye Başkanlığına 18 km uzaklıkta olup etrafında tarım arazileri bulunmaktadır. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmakta olup taşınmaza özel araçlarla ulaşım mümkündür.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Muğla Fethiye'de tarla mahkemeden satılığa çıkarıldı!
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