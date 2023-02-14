İzmir Kınık'ta 3+1 daire icradan satılığa çıkarıldı!

Kınık İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 111 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 972 bin 352 TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 18.04.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte icradan satılığa çıkan dairenin özellikleri:



İzmir İli, Kınık İlçesi, Fatih Mahallesi, Atatürk Sokak Mevkii, 209 Ada, 202 Parsel, 3. Kat, 12 Nolu Bağımsız Bölümde bulunan satışa konu taşınmazın tapu kaydı pafta örneği ve krokisinin zemine aynen uyduğu yüzölçümlerinde ve sınırlarında değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. Tapu kaydı; Ozan Yıldız'a ait ( tam hisse)İzmir İli Kınık İlçesi Fatih Mahallesi Atatürk Sokak mevkii 209 ada 202 parsel 692,84 m2 yüzölçümündeki 3.kat Bağımsız bölüm no:12 olan 151/2286 arsa paylı mesken niteliğindeki taşınmazdır. Kınık Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Fatih Mahallesi 209 ada 202 parsel imar planında Serbest nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır. 12 nolu mesken; İzmir İli Kınık İlçesi Fatih Mahallesi 209 ada 202 parsel Atatürk Caddesi üzerinde Atike Öz Apt.No:127'de bulunmakta olup yaklaşık kuş uçuşu olarak Hükümet Konağına 680m.,Kınık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 390m. ve Yeni Camiye 460m. mesafededir. Halihazır durum; Belediyesinden alınan bilgilere göre 12 nolu mesken 111,00 m2 yüzölçümünde olup 3 oda 1 salon mutfak 2 banyo tuvalet hol ve balkondan oluşmaktadır. Binanın yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni bulunmaktadır. Mesken kapısı kilitli olduğundan ve içeride kimse olmadığından benzer meskenler ve belediyesindeki ruhsat dosyası içinde bulunan mimari projeden faydalanarak değerlendirme yapılmıştır. Dış ve iç duvarlar sıvalı ve boyalı giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc doğramadır. Mesken alt yapı hizmetlerinden yararlanmakta olup doğal gaz bağlantısı vardır. Binada asansör bulunmaktadır. Krokisinde gösterildiği üzere 70.70 m² alanda 209 Ada, 202 Parsel aleyhine, 209 Ada, 197 Parsel lehine irtifak hakkı kurulmuştur.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın