Antalya Muratpaşa'da 3+1 daire mahkemeden satışta

Antalya Satış Memurluğu tarafından Muratpaşa'da bulunan 3+1 daire icradan mahkemeden çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 2 milyon 950 bin TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 15.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Soğuksu Mahallesi, 12748 Ada, 4 Parselde kayıtlı, C/Blok, 9.kat, 64 nolu bağımsız bölüm mesken satılacaktır. Taşınmaz tapu kaydında apartmanın zemin (giriş) katı bodrum kat kabul edildiğinden 9 katta gözükmektedir. Fiili olarak apartmanın 10.katındadır. Taşınmaz 317.sokağa cepheli olup, yapılaşma büyük oranda tamamlanmıştır. Bağımsız bölümün bulunduğu Afşin Kent Sitesi betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat, zemin kat, 13 katlı olarak inşa edilmiştir. Apartmanın çift asansörü vardır. Afşin Kent Sitesi A-B-C-D-E Bloklardan oluşmuştur. Binaya girişi kuzey yöndedir. Bina genel iskan belgesine göre 10 yıllıktır. C Blok 64 nolu bağımsız bölüm bürüt 124,00 m² yüzölçümlüdür. Kuzey - Güney - Batı cepheli 3+1 özellikli bir meskendir. Salon, mutfak, oturma odası, çocuk odası, ebeveyn yatak odası, banyo, tuvalet, antre ve 2 adet balkon mahallerinden oluşmuştur. Daire giriş kapısı çelip kapı, iç kapı kasa ve kanatları ahşap paneldir. Pencere ve balkon kapı doğraması PVC olup, ısı camlıdır. Su ve elektriği mevcuttur.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın