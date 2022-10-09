Hatay Reyhanlı’da 251 m2 arsa mahkemeden satılığa çıkarıldı

Reyhanlı Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından açık artırma ile satışa çıkarılan arsa için 557.100 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 7.11.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili bazı bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hatay İl, Reyhanlı İlçe, BAYIR Mahalle/Köy, 4371 Parsel, Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında ayrık nizam 5 kat yapılaşma şartlarına sahit olup, konut alanında yer almaktadır. 251 m² yüzölçümüne sahip arsa vasfındadır, taşınmaz Fevzi Tecirli Caddesine cepheli tek katlı betonarme bir bina olup, bina 160 m² alanlıdır.

Adresi : Bayır Mahallesi 4371 Sayılı Parsel Reyhanlı / HATAY

Yüzölçümü : 251 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 557.100,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 07/11/2022 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 05/12/2022 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Reyhanlı Belediyesi Mezat Salonu

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