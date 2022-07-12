Erzurum’da icradan satılık 4+1 mesken

Erzurum 2. İcra Dairesi tarafından Yakutiye'de bulunan 4+1 mesken icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan mesken için 973 bin 916 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan meskenin satış tarihi 22.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Erzurum İl, Yakutiye İlçe, 6264 Ada, 5 Parsel, KIRMACI Mahalle/Köy, LEYLA MEVKİİ Mevkii, 7.KAT 32 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın brüt alanı 272,84m² iken net kullanım alanı 225m²'dir. IV. Sınıf A grubu yapılar statüsünde olan taşınmaz dubleks olup alt katı 4 oda (birinde ebeveyn banyo var), 1 salon, wc, hol ve mutfak, banyo ve iki balkon, üst katı ise 4 oda( birinde ebeveyn banyo var), banyo ve terastan oluşmaktadır. Duvarlar sıvalı boyalı, tavanlar kartonpiyer, oda ve salon döşemesi laminant parke, ıslak hacimler ile koridorlar seramik, üst kata çıkan merdivenler ahşap kaplamadır. Vestiyer, mutfak dolabı ve banyo dolabı mevcuttur. Doğalgaz tesisatı kombi sistem, kalorifer petekleri radyatördür. Taşınmaz kuzey-batı cephelidir. Belediyenin tüm alt ve üst yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

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