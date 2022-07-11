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    • Emlak&OTO
    • 11.07.2022 10:43
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    • 11.07.2022 10:43
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    Bitlis Ahlat'ta 890 metrekare taşınmaz icradan satışta

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Bitlis Ahlat'ta 890 metrekare taşınmaz fiyatıyla ön plana çıktı.

    Bitlis Ahlat’ta 890 metrekare taşınmaz icradan satışta

    Ahlat İcra Dairesi tarafından Bitlis'te bulunan 890 metrekare taşınmaz icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan taşınmaz için 356 bin 72 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan taşınmazın satış tarihi 15.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Taşınmaz şehir merkezinde olup belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır ve taşınmazın bulunduğu bölgede genelde müstakil yapılaşmaların/bahçeli evlerin bulunduğu görülmüştür. Koruma Amaçlı İmar Planındaki durumundan dolayı yapıya yasaklıdır.

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    Haberler Emlak&OTO Bitlis Ahlat'ta 890 metrekare taşınmaz icradan satışta
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