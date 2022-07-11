Bitlis Ahlat’ta 890 metrekare taşınmaz icradan satışta

Ahlat İcra Dairesi tarafından Bitlis'te bulunan 890 metrekare taşınmaz icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan taşınmaz için 356 bin 72 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan taşınmazın satış tarihi 15.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Taşınmaz şehir merkezinde olup belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır ve taşınmazın bulunduğu bölgede genelde müstakil yapılaşmaların/bahçeli evlerin bulunduğu görülmüştür. Koruma Amaçlı İmar Planındaki durumundan dolayı yapıya yasaklıdır.

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