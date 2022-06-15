Tekirdağ Malkara’da 268 metrekare arsa mahkemeden satışa çıkarıldı

Malkara Sulh Hukuk Mahkemesi Satış memurluğu tarafından ilçede bulunan 268 metrekare arsa mahkemeden satışa çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 15.09.2022 olarak belirlendi.

İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

Tekirdağ İl, Malkara İlçe, 47 Ada, 90 Parsel, HACIEVHAT Mahalle/Köy, Gerçem Mevkii, Malkara İlçesi hacıevhat mahallesi Gerçem Mevkiinde 47 ada 90 parsel numarasında 268,58 m2 yüzölçümünde arsa vasfında, imar planında ayrık nizam 3 kat konut alanındadır. Yaklaşık 20 m2 yola terk edilecek kısmı ve 8 m2 yoldan ihdas edilecek kısmı bulunmaktadır. Hali hazırda üzerinde tek katlı yığma mesken bulunmaktadır. Yapı 83,42 m2 yüzölçümündedir. Dışı sıvalı çatısı kiremittir, pencereleri PVC doğramılıdır. mesken yapısı 3 oda mutfak banyo WC'den ibarettir. İç duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. Oda zeminleri laminant parke ıslak mekanlar seramik kaplıdır. Sobalıdır. Yaklaşık 40 yıllıktır. Yapı mimarlık hizmet sınıflarından 3.sınıf A gurubuna aittir. Yapı tüm özellikleri dikkate alındığında 45.000,00 TL değerindedir. taşınmazın arsasının metre kare değeri 450,00 Tl.den tamamı 120.861,00 TL üzerindeki yapı ile birlikte tamamı 165.861,00 TL muhammen bedellidir.

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