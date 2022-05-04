Kırşehir'de icradan satılık ucuza daire! Bu ilana ilgi büyük

Kırşehir Satış Memurluğu tarafından Yenice'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 350 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 12.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Kırşehir, Merkez, Yenice Mahallesi 5273 ada 1 parsel, 5. Kat 11 no.lu bağımsız bölüm, Betonarme karkas tarzda inşaa edilen dairenin bulunduğu binada ısı yalıtımı yapılmamıştır. dış cephesi cam mozaik sıvalı, asansörlü, brüt alanı 123 m², net alanı 102 m², 3 oda, 1 salon, antre, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. Dış kapısı çelik, iç kapılar ahşap, pencereler ahşap doğrama, zeminler ahşap parke, bir tane karanlık odası bulunmaktadır. Yapı malzemeleri genel olarak eski ve bakımsız durumdadır. Bina yaklaşık 22 yıl önce inşa edilmiştir.

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