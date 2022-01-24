Bayrampaşa'da icradan satılık 72 metrekare daire fırsatı

İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından Bayrampaşa'da bulunan 72 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 870 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 16 Şubat 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Sağmacılar mahallesi, 23336 parselde bulunan kat mülkiyetli, ALTI KATLI BETONARME KARKAS BİNA VE ARSASI nitelikli, 294,95 m2 miktarlı taşınmazın 28/295 arsa paylı, KONUT vasıflı, 3.normal kat, 6 nolu bağımsız bölüm giriş kat ve 4 normal kattan oluşan binanın 3 normal katında 6 dış kapı numarası ile bulunmaktadır. Daire 2 oda, 1 salon, banyo ve mutfaktan oluşmakta olup yaklaşık olarak 72 m2 alana sahiptir. Dairenin oda ve salon zeminleri laminant parke, İç kapıları panel kapı, pencereleri ise ahşap renkli PVC doğramadır. Dairede elektrik, su ve doğalgaz tesisatı mevcuttur. Dairede tavan süslemeleri bulunmaktadır.

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