Manisa Salihli'de 100 metrekare daire icradan satılığa çıkartıldı

T.C. Salihli 1. İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 100 metrekare ev icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 250 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 17.12.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Manisa İl, Salihli İlçe, 2093 Ada, 15 Parsel, SAĞLIK Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmaz Salihli ilçesi sağlık Mah. 183-162 sok 2093 ada 15 parselde kayıtlı 1.408,04 büyüklüğünde arsa üzerinde 2 bloktan ibaret 4 er katlı bina üzerinde bulunan A blok 1 kat 3 numaralı bağımsız bölümdür. Taşınmaz konut olarak kullanılmaktadır 3+1 olup 100 m²dir. Dairede dışa bakan tüm pencereler alüminyum panjurdur. Binada asansör yoktur. Jeotermal ısıtma vardır. Merdivenleri mozaik olup demir korkuluklu ve boyalıdır.



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