Çanakkale’de icradan satılık tarla! Fiyatı netleşti

Biga Satış Memurluğu tarafından ilçede bulunan 2096 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 61 bin 844 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 7 Aralık 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Çanakkale İl, Biga İlçe, 133 Ada, 24 Parsel ( Eski Parsel 357 ) AKSAZKöyü, Tapu kaydında bağ vasfında belirtilen ancak hali hazırda killi tınlı toprak yapısına sahip tahıl ürünleri yetiştirmeye müsait kuru tarım arazisidir.

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın