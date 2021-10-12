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    • Emlak&OTO
    • 12.10.2021 10:17
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    • 12.10.2021 10:17
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    Çanakkale'de icradan satılık tarla! Fiyatı netleşti

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Çanakkale Biga'daki 2096 metrekare tarla fiyatıyla ön plana çıktı.

    Çanakkale’de icradan satılık tarla! Fiyatı netleşti

    Biga Satış Memurluğu tarafından ilçede bulunan 2096 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 61 bin 844 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 7 Aralık 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Çanakkale İl, Biga İlçe, 133 Ada, 24 Parsel ( Eski Parsel 357 ) AKSAZKöyü, Tapu kaydında bağ vasfında belirtilen ancak hali hazırda killi tınlı toprak yapısına sahip tahıl ürünleri yetiştirmeye müsait kuru tarım arazisidir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Çanakkale'de icradan satılık tarla! Fiyatı netleşti
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