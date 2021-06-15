Ağrı Merkez'de icradan satılık 106 metrekare daire fiyatıyla ilgi odağı oldu

T.C. Ağrı İcra Dairesi tarafından Ağzı Merkez'de bulunan 106 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 119.656 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 12.07.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:



Yüzölçümü : 106,90 m2

Arsa Payı : 50/2400

İmar Durumu :Bitişik Nizam 6 kat yapılaşma koşuluna (konut alanı) sahiptir.

Kıymeti : 119.656,76 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Takyidattaki gibidir.

1. Satış Günü : 12/07/2021 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 06/08/2021 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Ağrı Belediye Başkanlığı Toplantı (Nikah) Salonu

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