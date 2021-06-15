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    • Emlak&OTO
    • 15.06.2021 09:03
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    • 15.06.2021 09:03
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    Ağrı Merkez'de icradan satılık 106 metrekare daire fiyatıyla ilgi odağı oldu

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Ağrı Merkez'de icradan satılık 106 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Şehir merkezindeki dairenin fiyatı şaşırttı

    T.C. Ağrı İcra Dairesi tarafından Ağzı Merkez'de bulunan 106 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 119.656 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 12.07.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:

    Yüzölçümü : 106,90 m2
    Arsa Payı : 50/2400
    İmar Durumu :Bitişik Nizam 6 kat yapılaşma koşuluna (konut alanı) sahiptir.
    Kıymeti : 119.656,76 TL
    KDV Oranı : %1
    Kaydındaki Şerhler : Takyidattaki gibidir.
    1. Satış Günü : 12/07/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
    2. Satış Günü : 06/08/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
    Satış Yeri : Ağrı Belediye Başkanlığı Toplantı (Nikah) Salonu

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