40 bin TL indirim uygulanan 2021 model sıfır araç modellerini sizler için bir araya getirdik. ÖTV düzenlemesi sonrası firmalar tarafından uygulanan ufak çaplı indirimler birçok sıfır araç modelinin yüzde 80'lik vergi diliminde yüzde 50'lik vergi dilimine inmesine neden oldu. İşte indirim uygulanan ve indirim uygulanması muhtemel araç modellerinin listesi…. Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsa bu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden siparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.
ŞUBAT AYININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI
Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların şubat ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini aşağıda listeledik. Liste hazırlanırken markaların en ucuz modeli dikkate alınmıştır. Bugüne kadar açıklanan şubat ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır. Yayınlanan araç fiyatları tavsiye edilen sıfır otomobil fiyatlarıdır. Fiyatlar, yetkili satıcılara göre farklılık gösterebilir. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, şubat ayındaki uygun araba modellerini derledik. İşte 24 Şubat 2021 tarihi itibari ile en ucuz sıfır arabalar listesi...
Aralık 2020 BMW 118i Fiyatı: 401 bin 300 lira
Ocak 2021 BMW 118i Fiyatı: 417 bin 700 lira
Şubat 2021 BMW 118i Fiyatı: 417 bin 700 lira
Aralık 2020 Citroen C-Elysee Fiyatı: 192 bin 500 lira
Ocak 2021 Citroen C-Elysee Fiyatı: 197 bin 500 lira
Şubat 2021 Citroen C-Elysee Fiyatı: 197 bin 500 lira