Faiz sıfırlandı! Almayan bin pişman! Araba alacaklara müjde! Sıfır araç fiyatlarına döviz kuru ayarı ile indirim yapıldı

Düşen dolar ve euro kuru sonrasında gözler araç fiyatları listelerine çevrilmişti. Konu hakkında açıklama yapan sıfır otomobil markaları indirim müjdesi verdi. Sıfır otomobil almayı düşüneler için firmaların Şubat ayı kampanyalarını listeledik... Ay sonuna kadar bazı araç modellerinde 71 bin TL'ye kadar indirim fırsatı var. Otomobilden ticariye motosikletten ağır kamyona kadar birçok marka yeni kampanyaları devreye aldı. Şubat ayında tüketicilere yönelik kampanya başlatın ilk markalar ve uygulamayı ise şöyle sıralanıyor: Opel'in D segmentindeki aracı yeni Insignia ise 150.000TL kredi için 12 ay %0 faiz olanağı ile şubat ayında sunuluyor. Yeni Opel Insignia'ya 448.500TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunuyor.
HYUNDAİ İNDİRİM VE ŞUBAT AYI KAMPANYASI AÇIKLAMASI
Kurda yaşanan rahatlama sonrasında maliyetler hakkında açıklama yapan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel düşen kur sebebi ile oluşan farkı avantajlı kampanyaya çevirdiklerini belirterek "Şubat ayında Ocak ayına oranla azıcık daha hareketlilik var. Kurdaki rahatlamayı yansıtmak emeliyle 10 Şubat 2021 tarihide yeni bir ilave kampanya sarihledik.
HONDA SIFIR ARAÇ FİYATLARINA İNDİRİM AÇIKLAMASI
Düşen kur sonrası açıklama yapan Honda Türkiye Genel Müdür Destekçisi Bülent Kılıçer kampanyalarını çoğaldırdıklarını belirterek "2021 senesine sektör olarak son derece süratli bir giriş yaptık. 2020 yılının Ocak ayına oranla yüzde 60.3 oranında satış sayılarımız çoğalış gösterdi ve bu da 2021 seneyi için yapılan yüksek varsayım sayılarını destek ver.
Yine de temkinli olmamızı işaret eden şartlar da önümüzde durmaya devam ediyor. Şubat ayı satış rakamlarının iki ayın sezonsal farklılığı kadar arış göstermesini beklemiyorum. Ama yine de sektör Şubat ayında Ocak ayına oranla daha yüksek bir satış rakamına ulaşmayı başaracak. Bunu bize sağlayacak en büyük destekçimiz de düşen kurlarla beraber sayısını arttırdığımız kampanyalarımız olacak. Düzenlediğimiz kampanyalarımız ile müşterilerimizin alım maliyetlerini aşağıya çektik" dedi.