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    • Emlak&OTO
    • 21.02.2021 09:47
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    • 21.02.2021 09:47
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    Faiz sıfırlandı! Almayan bin pişman! Araba alacaklara müjde! Sıfır araç fiyatlarına döviz kuru ayarı ile indirim yapıldı

    pandemisine karşın sıfır vasıta sektöründe satışlar sürat kesmedi. Dolar ve kuru yükseldiği yarıyılda zam üstüne zam yapan sıfır taşıt markaları kurlarda yaşanan düşüşün ardından beklenen indirim açıklamalarını yapmaya başladı. Uzun vakittir beklenen açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. Sıfır araba markaları tarafından yapılan açıklama ile bazı marka ve modellerde dolaysız maliyet indirimi yapılırken bazı modellerde ise kurdan kaynaklanan avantaj kampanya olarak yansıtıldı. Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsa bu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var.

    Araba alacaklara müjde! Sıfır araç fiyatlarına döviz kuru ayarı ile indirim yapıldı

    Düşen dolar ve euro kuru sonrasında gözler araç fiyatları listelerine çevrilmişti. Konu hakkında açıklama yapan sıfır otomobil markaları indirim müjdesi verdi. Sıfır otomobil almayı düşüneler için firmaların Şubat ayı kampanyalarını listeledik... Ay sonuna kadar bazı araç modellerinde 71 bin TL'ye kadar indirim fırsatı var. Otomobilden ticariye motosikletten ağır kamyona kadar birçok marka yeni kampanyaları devreye aldı. Şubat ayında tüketicilere yönelik kampanya başlatın ilk markalar ve uygulamayı ise şöyle sıralanıyor: Opel'in D segmentindeki aracı yeni Insignia ise 150.000TL kredi için 12 ay %0 faiz olanağı ile şubat ayında sunuluyor. Yeni Opel Insignia'ya 448.500TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunuyor.


    HYUNDAİ İNDİRİM VE ŞUBAT AYI KAMPANYASI AÇIKLAMASI

    Kurda yaşanan rahatlama sonrasında maliyetler hakkında açıklama yapan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel düşen kur sebebi ile oluşan farkı avantajlı kampanyaya çevirdiklerini belirterek "Şubat ayında Ocak ayına oranla azıcık daha hareketlilik var. Kurdaki rahatlamayı yansıtmak emeliyle 10 Şubat 2021 tarihide yeni bir ilave kampanya sarihledik.

    HONDA SIFIR ARAÇ FİYATLARINA İNDİRİM AÇIKLAMASI

    Düşen kur sonrası açıklama yapan Honda Türkiye Genel Müdür Destekçisi Bülent Kılıçer kampanyalarını çoğaldırdıklarını belirterek "2021 senesine sektör olarak son derece süratli bir giriş yaptık. 2020 yılının Ocak ayına oranla yüzde 60.3 oranında satış sayılarımız çoğalış gösterdi ve bu da 2021 seneyi için yapılan yüksek varsayım sayılarını destek ver.

    Yine de temkinli olmamızı işaret eden şartlar da önümüzde durmaya devam ediyor. Şubat ayı satış rakamlarının iki ayın sezonsal farklılığı kadar arış göstermesini beklemiyorum. Ama yine de sektör Şubat ayında Ocak ayına oranla daha yüksek bir satış rakamına ulaşmayı başaracak. Bunu bize sağlayacak en büyük destekçimiz de düşen kurlarla beraber sayısını arttırdığımız kampanyalarımız olacak. Düzenlediğimiz kampanyalarımız ile müşterilerimizin alım maliyetlerini aşağıya çektik" dedi.

        OPEL

        Opel'in D segmentindeki aracı yeni Insignia ise 150.000TL kredi için 12 ay %0 faiz olanağı ile şubat ayında sunuluyor. Yeni Opel Insignia'ya 448.500TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunuyor. 2020 model yılı yeni Opel Insignia ise 398.700TL'den başlıyor. Combo modellerinde 150.000TL'ye varan 12 ay 0 faiz imkanını veriliyor. Şubat ayında sağlık çalışanlarına, avukatlara, polislere, askerlere, öğretmenlere ve bu meslek grubunda olan kişilerin birinci derece yakınlarına, Grandland X modelinde 10.600 TL'ye, Corsa'da 5.300 TL'ye, Insignia'da ise 15.300 TL'ye varan nakit avantajları sunuyor.

        SEAT 3 modelde faizi sıfırladı

        SEAT Şubat ayına özel gerçekleştirdiği kampanya ile 2020 model Yeni Atecalarda 100 bin TL'ye 12 ay, yüzde "0" faiz fırsatı sunuyor. Tüm Arona modeleri ve Ibiza'nın otomatik vitesli versiyonu ise 50 bin TL'ye 12 ay, yüzde "0" faizli taşıt kredisi avantajı ile satışta. Sınırlı sayıda 2020 model Yeni SEAT Ateca 1.5 lt EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience ve FR versiyonu 345 bin TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat ile satılacak. Ibiza'nın 2021 model 1.0 lt EcoTSI 110 HP DSG versiyonunda ise 50 bin TL'ye 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile taşıt kredisi kullanma imkânı bulunuyor.

        Ford Trucks'tan 500 bin TL kredi

        Yeni yıl itibarıyla araçlarını yenileyen Ford Trucks şubatta müşterilere 500.000 TL, 36 ay vadeli, yüzde 0,89 faiz fırsatı sunuyor. Motor revizyon parçalarında yüzde 50'ye varan indirimi veren Ford Trucks sercvislerinde ise AdBlue, Antifiriz ve Silecek lastiğinde avantajlı fiyatlar uygulanıyor.

        Yamaha

        Yamaha'nın NMAX 125 modelinde özel fiyat uygulaması mevcut. Bir depo yakıtla ortalama 300 km gidebilen scooterda 125 cc tek silindirli 4 zamanlı sıvı soğutmalı 4 supaplı motor yer alıyor. A1 ve A2 sınıf ehliyetle kullanılabilen N MAX 125'in bu aya özel fiyatı 27. 9 bin TL iken NMAX 155 30.8 bin TL'den satılıyor.

        GSX-R için lansman fiyatı

        Suzuki, GSX-R 1300 Hayabusa'nın üçüncü nesli için bu ay özel fiyat uyguluyor.

        1.340 cc hacimli motoruyla dikkat çeken motosiklet 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlıyor. Yeni nesil Suzuki Hayabusa, lansmana özel 299 bin TL'lik satış fiyatına sahip.

            MAN'dan çekici alacaklara 2'li fırsat

            Ticari araç markası MAN çekici sahibi olmak isteyenlere özel fırsat sunuyor. Tüketicilere 36 ay vade ve 0,99 faiz oranıyla 500.000TL'ye kadar kredi sağlayan MAN, ayrıca finansal desteğe ihtiyaç duymadan yeni çekici alacaklara da 3 yıllık bakım ve uzatılmış garanti fırsatını ücretsiz sağlayacak.

            Fiat'tan profesyonel indirim

            Fiat Professional, şubat ayında Doblo ve Fiorino modellerinin Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için Uzatılmış Garantili Kredi fırsatı sunuyor. Tofaş'ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Doblo, Fiorino ve Pratico'larda 100 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı bulunuyor.

            Mitsubishi'den 100 bin TL'ye 0.99 faiz

            Mitsubishi Türkiye başta L200 pick up olmak üzere birçok modelde kampanya yapıyor. Yeni L200 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.99 faiz kredisi desteğiyle satılıyor. Ayrıca 2020 model Eclipse Cross'ta "şimdi al mayısta öde" uygulaması da yapılabiliyor. Şubat sonuna kadar binek SpaceStar ve Outlander modellerinde de 100 bin TL 12 ay yüzde 0.99 faiz desteği mevcut bulunuyor.

            Skoda'dan 2020 modellere avantaj

            Şubat ayının sonuna kadar 2020 model yılına ait tüm Skoda modellerinde faizli kredi desteğine ulaşmak mümkün olacak. Bu ay içerisinde geçerli olan kampanya süresince tamamen yenilenen Octavia modeline avantajlı fiyatlar ve yüzde 0 faiz oranından yararlanmak mümkün olacak. 299 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla Octavia'da 100 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için 0 faiz oranı ile finansman desteği alınabilecek. Superb'de ise, 150 bin TL kredi tutarı 12 ay vade için 0 faiz oranı uygulanacak.

            Swift hibrit'te 80 bin TL destek

            Swift Hibrit, Şubat ayına özel fırsatlara sahip. Ay boyu sürecek kampanya kapsamında Suzuki Swift Hibrit'e 80 bin TL'ye 12 ay 0 faiz avantajına ek olarak 199 bin 900 TL'den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla sahip olunabiliyor. Bununla birlikte, ALLGRIP 4x4 sürüş teknolojisine sahip Vitara, Şubat ayına özel 120 bin TL'ye 24 ay vade veyüzde %0,83 faiz avantajına sahip. Otomobil 284 bin 900 TL'den başlıyor.

            Kia Sportage'larda fırsat

            KIA, şubat ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunarken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerinde ise 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuyor.Hafif ticari araç kategorisindeki Bongo ise 50 bin TL'ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit avantajına sahip. Stonic 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faiz ile sunuluyor.


                Sıfır Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

                Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsa bu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden sparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.

                Araç satın alma bir marketten oyuncak araba almaya benzer. Ürünü alır-inceler beğenirseniz parayı öder aracınızı alır çıkarsınız. Araç alımında daha çok bayiler aracılık ettiği için öyle yada böyle bir bayii aracılığı ile aracınızı satın alırsınız.

                Ancak burada dikkat etmeniz bazı püf noktalar olduğunu hatırlatmak isterim. Öncelikle alacağınız aracı mümkünse –alacağınız bayiden (ücretsiz)- test edin. Eğer test aracı yoksa eşdeğer bir araç bulup inceleyin. Ayrıca bayiden alacağınız aracı görüp detaylı bir şekilde gözlemleyin. İnternet forumlarından alacağınız araçlar ilgili yakıt, arıza, opsiyon, olumlu ve olumsuz özellikler gibi yazıları okuyun.

                Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız.

                Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar. Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın.

                Örneğin aracı Adanada beğendiniz, Adana bulunan bayiden alıyorsunuz ancak nüfusta ikametgahınız Trabzon. O zaman alacağınız plaka 61 olacaktır. Alacağınız plakanın 44 olmasını istiyorsanız ikametgahınızın Malatyada olması gerekiyor. Özel bir plaka almayacaksanız otomatik olarak size bir plaka verilecektir.

                Bu bayinin aracıları trafik tescilde plaka işlemlerini belirli saatlerde gerçekleştirirler. Örneğin 13:00 veya 17:00 gibi. Bu nedenle satış işlemlerine erken saatte başvurmanız işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Siz bayide beklerken 'aracı (yetkili)' gider trafik tescilde işleminizi yapar ve plakayı bayiye getirirler.

                Plaka vs. araca montajı yapılır. Araç hazırdır. Ancak burada iki husus var Sigorta ve Kasko! Muhtemelen bayi ikisinide kendisi yapmak isteyecektir. Tanıdığınız sigortacı varsa bunlarlada yapabilirsiniz. Kasko zorunlu değil ancak trafik sigortası yaptırmadan aracı satın almayacağınızdan büyük ihtimalle bayii bu işlemi gerçekleştirecektir.
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                Haberler Emlak&OTO Faiz sıfırlandı! Almayan bin pişman! Araba alacaklara müjde! Sıfır araç fiyatlarına döviz kuru ayarı ile indirim yapıldı