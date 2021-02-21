Faiz sıfırlandı! Almayan bin pişman! Araba alacaklara müjde! Sıfır araç fiyatlarına döviz kuru ayarı ile indirim yapıldı

HONDA SIFIR ARAÇ FİYATLARINA İNDİRİM AÇIKLAMASI

Düşen kur sonrası açıklama yapan Honda Türkiye Genel Müdür Destekçisi Bülent Kılıçer kampanyalarını çoğaldırdıklarını belirterek "2021 senesine sektör olarak son derece süratli bir giriş yaptık. 2020 yılının Ocak ayına oranla yüzde 60.3 oranında satış sayılarımız çoğalış gösterdi ve bu da 2021 seneyi için yapılan yüksek varsayım sayılarını destek ver.

Yine de temkinli olmamızı işaret eden şartlar da önümüzde durmaya devam ediyor. Şubat ayı satış rakamlarının iki ayın sezonsal farklılığı kadar arış göstermesini beklemiyorum. Ama yine de sektör Şubat ayında Ocak ayına oranla daha yüksek bir satış rakamına ulaşmayı başaracak. Bunu bize sağlayacak en büyük destekçimiz de düşen kurlarla beraber sayısını arttırdığımız kampanyalarımız olacak. Düzenlediğimiz kampanyalarımız ile müşterilerimizin alım maliyetlerini aşağıya çektik" dedi.