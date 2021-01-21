ASANSÖR BİNA DIŞINA

Deprem ve pandemiden dolayı artık kapalı alanlardaki asansörleri, vatandaşların kullanmak istemediğinden bahseden Alpago, "Bu, asansörlerin hijyenik olmadığını ortaya koyuyor. Her ne kadar tıbbi olarak katılmasak da insanlar binmek istemiyor. Yangın merdivenleri nasıl dışarıdaysa asansörleri de dışarıya alabiliriz" dedi. Pandeminin hayatımıza getirdiği yenilikler arasında 'günübirlik ortak ofis' kavramından bahseden Alpago, "5 kişilik bir ofis. Birtakım giderleri var; kirası, elektriği ve suyu. Bu 5 kişinin 3'ü son dönem ister istemez, işin gereği evden çalışabiliyor. Kaldı 2 kişi. Dolayısıyla ofis artık 2 kişi için lüks olmaya başlıyor. Eskiden beri bilinen bu sisteme, yeni dönemde talebin artacağını düşünüyorum. Ona da 'ortak ofis' adı veriliyor sektörde. Yani birtakım salonlar var, toplantı odaları var. Ortak bir sekreter, ortak bir baskı alanı, ortak bir kafe alanı var. Siz orayı toplantılarınız ve görüşmeleriniz için alıyorsunuz. Zaten ihtiyacımız da artık öyle olmaya başladı. Evden çalışıyoruz ama bazen yüz yüze de gerekiyor. Bu durumda ortak ofisler kullanılabiliyor" dedi.

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