Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrek işgücü verilerini yayımladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 46 bin kişi artarak 2 milyon 870 bin oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 8,1 seviyesine çıktı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 62 BİN KİŞİ AZALDI

2026 yılının üçüncü çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 32 milyon 434 bine geriledi.