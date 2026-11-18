TÜİK'in 2026 üçüncü çeyrek verileri: İşsizlik yüzde 8,1 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artarak yüzde 8,1'e yükselirken işsiz sayısı 2 milyon 870 bin kişiye ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısı 62 bin kişi azalırken atıl işgücü oranı yüzde 30,9 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrek işgücü verilerini yayımladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 46 bin kişi artarak 2 milyon 870 bin oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 8,1 seviyesine çıktı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.
İSTİHDAM 62 BİN KİŞİ AZALDI
2026 yılının üçüncü çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 32 milyon 434 bine geriledi.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,3 puanlık düşüşle yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde işgücü 17 bin kişi azalarak 35 milyon 304 bine düştü. İşgücüne katılma oranı da 0,2 puanlık azalışla yüzde 52,6 seviyesinde gerçekleşti.
İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,1 olarak kaydedildi.
GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 14,1'E YÜKSELDİ
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artarak yüzde 14,1'e çıktı.
Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,4 olurken genç kadınlarda bu oran yüzde 21,3 olarak tahmin edildi.
SANAYİ VE TARIMDA İSTİHDAM GERİLEDİ
Sektörel istihdam verilerine göre, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tarım ve sanayi sektörlerinde çalışan sayısı azalırken inşaat ve hizmet sektörlerinde artış yaşandı.
Bir önceki çeyreğe kıyasla tarım sektöründe istihdam 58 bin, sanayi sektöründe ise 133 bin kişi azaldı. Buna karşılık inşaat sektöründe 9 bin, hizmet sektöründe 120 bin kişilik istihdam artışı gerçekleşti.
Toplam istihdamın sektörlere göre dağılımı ise şöyle oldu:
- Hizmet: Yüzde 60,3
- Sanayi: Yüzde 19,3
- Tarım: Yüzde 13,6
- İnşaat: Yüzde 6,8
Böylece hizmet sektörü, toplam istihdam içindeki en yüksek paya sahip sektör olmayı sürdürdü.
ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 30,9'A ÇIKTI
TÜİK verilerine göre, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1 puan artarak yüzde 30,9'a yükseldi.
Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,5 olurken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak hesaplandı.
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ DEĞİŞMEDİ
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek 42,3 saat olarak gerçekleşti.
TÜİK, mevsimsel etkilerden arındırma yöntemi gereği geçmiş çeyreklere ilişkin tahminlerin revize edilerek yayımlandığını da belirtti.