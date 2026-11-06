TÜM EMEKLİLERİ KAPSAYACAK Mİ? ŞİMŞEK'TEN KAPSAM VE KRİTER AÇIKLAMASI

Emeklilerin alım güçlerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade eden Bakan Mehmet Şimşek, düzenlemenin çerçevesine dair şu detayları paylaştı:

Bakan Şimşek, emekli aylıklarına ilişkin gündeme gelen düzenlemeye ilişkin, "Emeklilerimizin, emekçilerimizin asıl düşmanı enflasyondur. Bu yüzden de uyguladığımız programın en büyük hedefi enflasyonu kalıcı olarak düşürmektir. Enflasyon düştükçe aylık artışların bir anlamı olacak, alım gücüne yansıyacak.



Sabit gelirleri gerçekten korumanın tek yolu budur. Biz bunu yapıyoruz. Emeklilerimize ilişkin bir çalışma yapılıyor. 2027 yılında emeklilerimizin alım güçlerinin desteklenmesi amacıyla şu anda yürüttüğümüz çalışma var. Bu çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır.



Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu daha adaletli bir yaklaşım olur. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek. Çalışma henüz tamamlanmadı. Benim bir rakam zikretmem bu aşamada doğru olmaz." dedi.