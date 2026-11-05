Geçen yıl 120 dolar ile zirveyi gören gümüşün o tarihten bu yana neredeyse aralıksız gerilediğini ve yakın dönemde bulunduğu 60 dolar seviyesinden 50 doların altına kadar indiğini hatırlatan Coşar, ABD ara seçimleriyle birlikte gümüşte de dönüşün başladığını söyledi. Seçim sonrasında yaklaşık yüzde 4 değer kazanarak 52 doları aşan ve gün içinde 53 doların üzerini test eden gümüşün, önümüzdeki süreçte kademeli olarak 55 dolar bandına ve biraz daha üzerine doğru yol alması bekleniyor.

SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI GÜMÜŞ TÜRÜ ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM Gümüş (Gram/TL) 84,62 TL 84,70 TL %0,71 Gümüş (Ons/Dolar) 52,93 Dolar 52,98 Dolar %0,88 Gümüş (Ons/Euro) 47,11 Euro 47,17 Euro %0,86 Tablodaki serbest piyasa gümüş verileri 5 Kasım 2026 saat 19.38 itibarıyla kaydedilmiştir.

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ VE DÖVİZ KURLARINDA SON TABLO Kıymetli metallerde yükseliş yaşanırken enerji piyasasında ters yönlü bir kırılma gerçekleşti. İran savaşı ve Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle daha önce 118 dolara kadar tırmanan Brent petrol, ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Kongre ve Senatodaki çoğunluğu kaybetmesiyle hızla geriledi.

ABD'deki parlamento aritmetiğinin değişmesiyle yeni saldırı ihtimalinin zayıfladığını belirten Arda Coşar, piyasaların bu sakinleşmeyi fiyatladığını ifade etti. Seçim sonrası yüzde 9 değer kaybederek 100 doların altına inen ve 95 dolara kadar çekilen Brent petrolde, gerilimin düşmeye devam etmesi halinde 90 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme daha görülebileceği ancak fiyatların 90 doların altına inmesinin beklenmediği kaydedildi.