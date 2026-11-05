Altın fiyatları ABD seçimleri sonrası yükselişe geçti: 5 Kasım 2026 gram çeyrek altın tablosu ve yıl sonu tahmini belli oldu
Ocak zirvesinden bu yana yüzde 25 değer kaybeden altın piyasası için hem uluslararası raporlardan hem de uzmanlardan peş peşe dönüş değerlendirmeleri geldi. Dünya Altın Konseyi mevcut piyasa koşullarının 2011 sonrası düşüş sürecinden farklı olduğunu vurgularken, Ekonomist Arda Coşar altın ve gümüşte yükselişin sürebileceği kritik seviyelere işaret etti. Küresel piyasalardaki son kırılmalarla birlikte 5 Kasım çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve gümüş rakamları şekillendi.
Aylardır süren geri çekilmenin ardından yönünü yeniden yukarı çeviren altın fiyatları, birikimini korumak isteyen küçük yatırımcıdan küresel fonlara kadar herkesin odağına yerleşti.
A Haber ekranlarında saat 14.30'da gerçekleştirilen canlı yayında A Para editörü Azize Alan'ın sorularını yanıtlayan Ekonomist Arda Coşar, altın piyasasında başlayan yeni yükseliş hareketinin nedenlerini ve yıl sonuna doğru görülmesi beklenen yeni seviyeleri değerlendirdi.
A Haber canlı yayınında piyasadaki son tabloyu analiz eden Ekonomist Arda Coşar, 2025 yılı boyunca yükselen enerji maliyetleri, artan enflasyon beklentileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırma ihtimali ve yükselen devlet borçlanma senedi getirileri olan tahvil faizlerinin altını sert biçimde aşağı çektiğini hatırlattı. Bu baskıyla birlikte küresel piyasalarda yaklaşık 31,1 grama karşılık gelen ons altının 3.800 - 3.900 dolar bandına kadar gerilediğini belirtti.Gram altında 7 bin lira hedefi
Ara seçimlerle birlikte ABD siyasetinde dengelerin değişmesi ise altın fiyatlarında rüzgarı tersine çevirdi. Trump yönetiminin Senato ve Kongrede çoğunluğu Demokratlara kaptırmasıyla hareket alanının daraldığını ifade eden Coşar, bu durumun İran'a yönelik olası askeri müdahale endişelerini ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini zayıflattığını vurguladı.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın piyasasında öne çıkan beklentiler ve fiyat hareketleri şu şekilde sıralandı:
- Psikolojik eşik aşıldı: Seçimlerin hemen ardından yüzde 3,5 değer kazanarak yatırımcılar için kritik karar noktası anlamına gelen 4.000 dolar psikolojik eşiğine ulaşan ons altın, gün içinde 4.100 dolar sınırını geçtikten sonra akşam saatlerinde serbest piyasada 4.127 dolara kadar yükseldi.
- Ons altında yeni hedef: Dipten başlayan toparlanma ivmesinin devam etmesi halinde ons altının 4.200 - 4.250 dolar aralığına yerleşmesi bekleniyor.
- Gram altında yıl sonu beklentisi: Gün içinde 6.670 lira seviyelerine yaklaşan gram altında, yukarı yönlü hareketin sürmesiyle birlikte 6.800 - 7.000 TL bandının görülmesi öngörülüyor.
DÜNYA ALTIN KONSEYİNDEN GEÇİCİ DİP SİNYALİ
Piyasalardaki toparlanma sinyalleri uluslararası raporlara da yansıdı. Dünya Altın Konseyi (WGC) analisti Johan Palmberg tarafından hazırlanan 5 Kasım tarihli Altın Piyasası Değerlendirmesi raporunda, altın fiyatlarının Ocak 2026'da ulaştığı zirveden yüzde 25 oranında geriledikten sonra geçici bir dip seviyeye yaklaşıyor olabileceğine dikkat çekildi.
Raporda, ekim ayında yaşanan değer kaybının tek bir nedene bağlı olmadığı, yatırımcıların birikimlerini farklı yatırım araçları arasında paylaştırdığı portföy dağılımlarını değiştirerek toplam pozisyonlarını azaltmasının fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi. Ayrıca Fed'in gelecekteki faiz kararlarına yönelik beklentilerin piyasada yeniden hesaplanmasının da ekim ayındaki düşüşte rol oynadığı ifade edildi.
Dünya Altın Konseyi, Ocak 2026 zirvesinden bu yana yaşanan yüzde 25'lik düşüşün, 2011 yılı sonrasında başlayan uzun süreli gerileme dönemiyle bir tutulmaması gerektiğinin altını çizdi. İki dönem arasında piyasa dinamikleri açısından belirgin farklar bulunduğunu belirten kurum, mevcut ekonomik ortamın altın fiyatlarının yeniden toparlanması için geçmişe kıyasla çok daha elverişli koşullara sahip olduğunu bildirdi.
SERBEST PİYASA, KAPALIÇARŞI VE BORSA İSTANBUL ALTIN FİYATLARI
Anadolu Ajansının (AA) 5 Kasım 2026 saat 18.33'te geçtiği verilere göre, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram kapanış fiyatı önceki kapanışa kıyasla yüzde 1,9 artış kaydederek 6 milyon 642 bin liraya yükseldi.
Serbest piyasa, Kapalıçarşı ve Borsa İstanbul'da kaydedilen altın alış, satış ve değişim rakamları piyasa bağlamına göre aşağıdaki tablolarda yer alıyor.
Tablodaki serbest piyasa verileri 5 Kasım 2026 saat 19.38 itibarıyla kaydedilmiştir.
KAPALIÇARŞI VE AYAR BAZLI ALTIN FİYATLARI
Tablodaki Kapalıçarşı ve ayar bazlı altın verileri 5 Kasım 2026 saat 19.38 itibarıyla kaydedilmiştir.
BORSA İSTANBUL ALTIN PİYASASI VE ULUSLARARASI ALTIN FİYATLARI
Borsa İstanbul standart altın kapanış verisi 5 Kasım 2026 saat 18.15, serbest piyasa uluslararası altın verileri ise saat 19.38 itibarıyla kaydedilmiştir.
GÜMÜŞ PİYASASINDA HIZLI YÜKSELİŞ VE 55 DOLAR BEKLENTİSİ
Altındaki yükseliş dalgası, fiyat hareketlerine daha sert tepki veren gümüş piyasasında da etkisini gösterdi. Gümüşün doğası gereği altınla paralel hareket ettiğini belirten Ekonomist Arda Coşar, altın yükseldiğinde gümüşün daha hızlı tırmandığını, düşüş dönemlerinde ise daha sert değer kaybettiğini anlattı.
Geçen yıl 120 dolar ile zirveyi gören gümüşün o tarihten bu yana neredeyse aralıksız gerilediğini ve yakın dönemde bulunduğu 60 dolar seviyesinden 50 doların altına kadar indiğini hatırlatan Coşar, ABD ara seçimleriyle birlikte gümüşte de dönüşün başladığını söyledi. Seçim sonrasında yaklaşık yüzde 4 değer kazanarak 52 doları aşan ve gün içinde 53 doların üzerini test eden gümüşün, önümüzdeki süreçte kademeli olarak 55 dolar bandına ve biraz daha üzerine doğru yol alması bekleniyor.
SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI
Tablodaki serbest piyasa gümüş verileri 5 Kasım 2026 saat 19.38 itibarıyla kaydedilmiştir.
PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ VE DÖVİZ KURLARINDA SON TABLO
Kıymetli metallerde yükseliş yaşanırken enerji piyasasında ters yönlü bir kırılma gerçekleşti. İran savaşı ve Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle daha önce 118 dolara kadar tırmanan Brent petrol, ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Kongre ve Senatodaki çoğunluğu kaybetmesiyle hızla geriledi.
ABD'deki parlamento aritmetiğinin değişmesiyle yeni saldırı ihtimalinin zayıfladığını belirten Arda Coşar, piyasaların bu sakinleşmeyi fiyatladığını ifade etti. Seçim sonrası yüzde 9 değer kaybederek 100 doların altına inen ve 95 dolara kadar çekilen Brent petrolde, gerilimin düşmeye devam etmesi halinde 90 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme daha görülebileceği ancak fiyatların 90 doların altına inmesinin beklenmediği kaydedildi.
Döviz piyasalarında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile uluslararası piyasalardaki veriler şu şekilde kayıtlara geçti:
- TCMB dolar efektif kuru: Merkez Bankasının nakit döviz işlemlerinde baz aldığı efektif kur, önceki 49,90 TL alış ve 50,10 TL satış seviyesinden hafif bir artışla alışta 49,92 TL (49,9239 lira), satışta ise 50,12 TL (50,1239 lira) olarak açıklandı.
- Küresel pariteler: Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1214, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 158,0 düzeyinde işlem gördü.