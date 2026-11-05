Megakentte 1,2 milyon yuvanın dönüşümü tamam! Bakan Kurum: "İstanbul depremi milli güvenlik sorunu"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konut ve İşyeri Kura Çekim Töreni’nde yaptığı konuşmada olası İstanbul depremine değindi. İstanbul’da bugüne kadar 1 milyon 298 bin konutun dönüşümünün tamamlandığını ve 291 bin bağımsız bölümde çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, 39 ilçede 545 bin bağımsız bölümün dahil olduğu Yarısı Bizden Kampanyası ile 2 milyondan fazla vatandaşın güvenli yapılara taşınmasının hedeflendiğini aktardı. Binasından şüphe eden bütün İstanbulluları uzlaşarak devlet imkanlarından faydalanmaya çağıran Bakan Kurum, afet bölgesinde 2 yılda tamamlanan 455 bin konutluk tecrübenin megakentin dönüşümünde de kararlılıkla uygulandığını vurguladı.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konut ve İşyeri Kura Çekim Töreni'nde yaptığı konuşmada, olası İstanbul depremine karşı alınan tedbirleri ve yürütülen projelerin son durumunu kamuoyuyla paylaştı.
Görevlerinin deprem gelmeden hazır olmak olduğunu vurgulayan Kurum, bu hedefin yegane çözümünün kentsel dönüşüm olduğunu kaydetti. Bu bilinç doğrultusunda hayata geçirilen her iki kentsel dönüşüm projesinden birinin İstanbul'da yürütüldüğünü belirten Kurum, megakentte bugüne kadar 1 milyon 298 bin yuvanın dönüşümünün tamamlandığını, 291 bin bağımsız bölümde ise inşaat çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Dönüşüm süreçlerinde vatandaş desteğinin kritik rol oynadığına işaret eden Bakan Kurum, devletin gayretini ve milletin mutluluğunu hazmedemeyen kesim bulunduğunu dile getirdi.
İSTANBUL DEPREMİ MİLLİ GÜVENLİK SORUNU
Hizmet üretmeye devam ettiklerini aktaran Kurum, "Bizim görevimiz deprem gelmeden önce hazır olmaktır. Bunun çözümü kentsel dönüşümdür. Bu bilinçle şu anda yaptığımız her iki kentsel dönüşüm projesinden bir tanesini aziz İstanbul'umuzda gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Kurum, olası İstanbul depreminin bir milli güvenlik sorunu olduğunu kaydetti.
YARISI BİZDEN 2027'DE DE DEVAM
Evini dönüştürmek isteyen vatandaşlar için büyük finansal kaynak sağlandığını vurgulayan Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında yürütülen dönüşüm konutları sayısının 545 bine ulaştığı bilgisini verdi.
Megakentin 39 ilçesinde ve hemen her mahallesinde bu projeden faydalanıldığını aktaran Kurum, sadece bu uygulamayla İstanbul'da 2 milyondan fazla vatandaşın güvenli yuvalara kavuşturulacağını dile getirdi.
Bu yıl tamamlanması öngörülen destek süresinin uzatıldığının altını çizen Bakan Kurum, "Normalde bu sene bitecek desteği hiçbir vatandaşımız bu büyük destekten mahrum kalmasın diyerek süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz." şeklinde konuştu.
VAKİT KAYBETMEDEN UZLAŞIP BİNANIZI YENİLEYİN
Vatandaşlara binalarının güvenliğinden şüphe duymaları halinde vakit kaybetmeden komşularıyla uzlaşmaları ve devletin sunduğu imkanlardan faydalanmaları yönünde çağrıda bulundu.
AFET BÖLGESİNDE SAATTE 23 KONUT ÜRETİYORUZ
Afet izlerinin hızlı şekilde silinmesi adına geçmişte sergilenen üretim kapasitesine değinen Kurum, ilk temellerin 15. günde atıldığını, 45. günde ise ilk köy konutlarının teslim edildiğini hatırlattı.
Saatte 23 günde 550 konut üretildiğini ve 2 yıl gibi kısa sürede bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda toplam 455 bin konutun tamamlandığını belirten Bakan Kurum, aynı kararlılığın İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerinde de uygulandığını kaydetti.