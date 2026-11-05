Megakentte 1,2 milyon yuvanın dönüşümü tamam! Bakan Kurum: "İstanbul depremi milli güvenlik sorunu"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Konut ve İşyeri Kura Çekim Töreni'nde yaptığı konuşmada, olası İstanbul depremine karşı alınan tedbirleri ve yürütülen projelerin son durumunu kamuoyuyla paylaştı.

Görevlerinin deprem gelmeden hazır olmak olduğunu vurgulayan Kurum, bu hedefin yegane çözümünün kentsel dönüşüm olduğunu kaydetti. Bu bilinç doğrultusunda hayata geçirilen her iki kentsel dönüşüm projesinden birinin İstanbul'da yürütüldüğünü belirten Kurum, megakentte bugüne kadar 1 milyon 298 bin yuvanın dönüşümünün tamamlandığını, 291 bin bağımsız bölümde ise inşaat çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Dönüşüm süreçlerinde vatandaş desteğinin kritik rol oynadığına işaret eden Bakan Kurum, devletin gayretini ve milletin mutluluğunu hazmedemeyen kesim bulunduğunu dile getirdi.

Deprem gelmeden hazır olmanın tek yolunun kentsel dönüşüm olduğunu belirten Bakan Kurum, İstanbul’da bugüne kadar 1 milyon 298 bin yuvanın dönüşümünün tamamlandığını söyledi.

İSTANBUL DEPREMİ MİLLİ GÜVENLİK SORUNU

Hizmet üretmeye devam ettiklerini aktaran Kurum, "Bizim görevimiz deprem gelmeden önce hazır olmaktır. Bunun çözümü kentsel dönüşümdür. Bu bilinçle şu anda yaptığımız her iki kentsel dönüşüm projesinden bir tanesini aziz İstanbul'umuzda gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum, olası İstanbul depreminin bir milli güvenlik sorunu olduğunu kaydetti.