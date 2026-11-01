Sosyal güvenlik sisteminde reform! Aylık bağlama sisteminde "emeklilik" detayı... Esnek çalışma ve bakım sigortası geliyor
Sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığını ve mali sürdürülebilirliğini artırmak, sistemi daha adil ve etkin bir yapıya kavuşturmak için bir dizi düzenlemeyi hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında ortak çalışmalar yürütülecek. Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Düşük gelirlilere özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Bakım sigortası kurulacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal güvenlik sisteminin kapsamının artırılması, daha adil ve etkin bir yapıya kavuşturulması ile uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için çeşitli düzenlemeleri hayata geçirecek.
2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen verilere göre, çalışanların daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek.
İKİ BAKANLIK VE SGK ARASINDA MÜŞTEREK ÇALIŞMA
Bu doğrultuda, reform alanlarının belirlenmesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında ortak çalışmalar yürütülecek.
Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek aylık bağlama sistemlerine yönelik çalışmalar yapılacak.
Aylık bağlama sistemi, çalışanların prim ödeme süreleri ve sigortaya bildirilen kazançları esas alınarak emeklilikte alacakları maaşın hesaplanmasını sağlayan yöntemdir.
MİKRO SİGORTA PROGRAMLARI GELİŞTİRİLECEK
Sosyal güvenlik uygulamalarının başta kısmi süreli çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak. Kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma gibi esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemine uyumunu artırmak üzere çalışmalar yürütülecek.
ÖZEL SOSYAL SİGORTA PROGRAMLARI
Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Halihazırda kapsamda bulunmayan gruplara yönelik mikro sigorta programlarının geliştirilmesi yönünde çalışma yapılacak.
BAKIM SİGORTASI GELİYOR
Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek.
Bu kapsamda, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak.
İSTİHDAM TEŞVİKLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK
İşverenlerin SGK nezdinde yürüttüğü tüm iş ve işlemlere tek bir platform üzerinden erişebilmelerine olanak sağlanacak. Kolay işverenlik uygulamasının kapsamının genişletilmesi için çalışmalar tamamlanacak.
Sosyal güvenlik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması için istihdam teşvikleri gözden geçirilecek, hizmet sunumunun kalitesi artırılacak.
PRİME ESAS KAZANCI AZALAN SİGORTALILARA MESAJ GİDECEK
Sektörlere ve işyerlerine yönelik risk odaklı ve tarama şeklinde denetim ve rehberlik faaliyetleri yürütülecek, prime esas kazancı bir önceki aya göre yüzde 20'den fazla azalan sigortalılara kısa mesaj yoluyla uyarı gönderilecek.
Sağlık hizmetlerinde öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik dikkate alınarak ilaç ve tedavi harcamaları daha etkin hale getirilecek.