Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal güvenlik sisteminin kapsamının artırılması, daha adil ve etkin bir yapıya kavuşturulması ile uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için çeşitli düzenlemeleri hayata geçirecek.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen verilere göre, çalışanların daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek.