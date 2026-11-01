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1 Kasım akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine ÖTV zammı! Motorin 100 TL'yi aştı

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin ardından benzin ve motorin fiyatları gece yarısı itibarıyla rekor seviyede yükseldi. Yapılan düzenlemeyle benzinin litresine 4,15 TL, motorinin litresine ise 3,60 TL zam geldi. Zamlı tarifelerin pompalara yansımasıyla birlikte motorinin litresi 100 TL eşiğini geçerken, benzin ise 80 TL'nin üzerine çıktı. İşte 1 Kasım 2026 Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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1 Kasım akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine ÖTV zammı! Motorin 100 TL'yi aştı

Akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar 1 Kasım itibarıyla yeniden değişti. Gece yarısı yürürlüğe giren ÖTV artışı, araç sahiplerinin yakıt bütçesine doğrudan yansıdı.

Akaryakıta zam geldi. (Foto: AA)Akaryakıta zam geldi. (Foto: AA)

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Benzine 4,15 TL: Benzinin litre fiyatı gece yarısı yapılan artışla 4,15 TL yükseldi.

Motorine 3,60 TL: Motorinin litre fiyatına 3,60 TL zam yapıldı.

Motorinde 100 TL eşiği aşıldı: Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı üç haneli rakamlara ulaştı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM NE? İSTANBUL, İZMİR, ANKARA FİYAT TABLOSU

Şehir / Bölge
Benzin (TL/Litre)
Motorin (TL/Litre)
LPG / Otogaz (TL/Litre)
İstanbul (Avrupa)
80,40 TL
100,50 TL
41,20 TL
İstanbul (Anadolu)
80,30 TL
100,30 TL
40,60 TL
Ankara
81,40 TL
101,60 TL
41,29 TL
İzmir
81,70 TL
101,90 TL
41,20 TL
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