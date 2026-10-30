Çin pazarında yerel elektrikli araç üreticilerinin baskısıyla ağır pazar payı kayıpları yaşayan ve ciddi mali zararlar açıklayan Volkswagen, maliyet ve lojistik dengesini yeniden kurmak adına üretim rotasını Türkiye'ye çevirdi. Doğuş Otomotiv ve Volkswagen Grup Şirketleri arasında imzalanan niyet mektubuyla binek otomobillerin Türkiye’de üretilmesi imkanları masaya yatırıldı.

İMZALAR ATILDI Türkiye'de hayata geçirilecek yeni işbirliğiyle birlikte pazara katma değerli, yeni teknolojilere uyumlu ürünlerin kazandırılması ve ülke otomotiv sanayisinin güçlendirilmesi planlanıyor. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen ile Türkiye'de binek otomobil üretimi seçeneklerinin araştırılması amacıyla niyet mektubu imzalandığını duyurdu. Volkswagende sıfır zam dönemi: 2030a kadar maaşlar donduruluyor

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen binek marka otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin niyet mektubu imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı. Alman üreticinin 2020 yılında iptal ettiği Manisa fabrika yatırımının ardından gelen bu resmi hamle, otomotiv pazarında geniş yankı uyandırdı.

MANİSA YATIRIMI 2020 YILINDA İPTAL EDİLMİŞTİ Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, 2019 yılında Türkiye'de yeni üretim tesisi kurmak amacıyla adımlar atmıştı. Ekim 2019'da 943 milyon 500 bin lira sermayeyle "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirketi kuran marka, Manisa'da yaklaşık 1 milyar 300 milyon avro büyüklüğünde yatırım planlamıştı. Yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlaması ve 2022 yılında üretime geçmesi öngörülen tesis projesi, 2020 yılında tamamen iptal edilmişti. Yeni iş birliği süreciyle Türkiye pazarına yeni teknolojilere uygun araçların kazandırılması öngörülürken, yatırıma ilişkin teknik detaylar ve tesis lokasyonu henüz açıklanmadı.