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Volkswagen binek araçlar için Türkiye’de üretim kapısını araladı: Manisa iptalinden 6 yıl sonra yeni hamle

Türkiye’de fabrika kurma kararını 6 yıl önce iptal eden Volkswagen, üretim hamlesini yeniden başlattı. Doğuş Otomotiv’den KAP’a yapılan bildirimde, Alman Volkswagen grubunun binek modellerinin Türkiye’de üretilmesi ihtimallerinin incelenmesi amacıyla niyet mektubuna imza atıldığı aktarıldı. Çin pazarındaki kayıplar ve küresel rekabet ortamında atıldığı değerlendirilen bu adımla, Türkiye’de otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlaması beklenirken katma değerli ürünlerin pazara sunulması hedefleniyor.

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Volkswagen binek araçlar için Türkiye’de üretim kapısını araladı: Manisa iptalinden 6 yıl sonra yeni hamle

Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'da kurmaktan vazgeçtiği fabrika projesi raftan indi.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, 6 yıl önce Manisa’da yapmaktan vazgeçtiği fabrika yatırımının ardından Türkiye’de üretim seçeneklerini yeniden değerlendirme kararı aldı. (Haberin fotoğrafları EPA, AFP ve Reuters’tan alınmıştır)Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, 6 yıl önce Manisa’da yapmaktan vazgeçtiği fabrika yatırımının ardından Türkiye’de üretim seçeneklerini yeniden değerlendirme kararı aldı. (Haberin fotoğrafları EPA, AFP ve Reuters’tan alınmıştır)

KAYIPLAR ARTTI TÜRKİYE ÇIKIŞ KAPISI OLDU

Çin pazarında ağır darbe alan, ciddi zararlar açıklayan ve küresel pazarda zorlu süreçten geçen Alman otomotiv devinin Türkiye stratejisinde değişime gittiği görüldü.

Alman üreticinin Türkiye adımının arka planında küresel pazarlarda yaşanan daralmanın yattığı değerlendiriliyor.

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Çin pazarında yerel elektrikli araç üreticilerinin baskısıyla ağır pazar payı kayıpları yaşayan ve ciddi mali zararlar açıklayan Volkswagen, maliyet ve lojistik dengesini yeniden kurmak adına üretim rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Doğuş Otomotiv ve Volkswagen Grup Şirketleri arasında imzalanan niyet mektubuyla binek otomobillerin Türkiye’de üretilmesi imkanları masaya yatırıldı. Doğuş Otomotiv ve Volkswagen Grup Şirketleri arasında imzalanan niyet mektubuyla binek otomobillerin Türkiye’de üretilmesi imkanları masaya yatırıldı.

İMZALAR ATILDI

Türkiye'de hayata geçirilecek yeni işbirliğiyle birlikte pazara katma değerli, yeni teknolojilere uyumlu ürünlerin kazandırılması ve ülke otomotiv sanayisinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen ile Türkiye'de binek otomobil üretimi seçeneklerinin araştırılması amacıyla niyet mektubu imzalandığını duyurdu.

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Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen binek marka otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin niyet mektubu imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Alman üreticinin 2020 yılında iptal ettiği Manisa fabrika yatırımının ardından gelen bu resmi hamle, otomotiv pazarında geniş yankı uyandırdı. Alman üreticinin 2020 yılında iptal ettiği Manisa fabrika yatırımının ardından gelen bu resmi hamle, otomotiv pazarında geniş yankı uyandırdı.

MANİSA YATIRIMI 2020 YILINDA İPTAL EDİLMİŞTİ

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, 2019 yılında Türkiye'de yeni üretim tesisi kurmak amacıyla adımlar atmıştı.

Ekim 2019'da 943 milyon 500 bin lira sermayeyle "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirketi kuran marka, Manisa'da yaklaşık 1 milyar 300 milyon avro büyüklüğünde yatırım planlamıştı.

Yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlaması ve 2022 yılında üretime geçmesi öngörülen tesis projesi, 2020 yılında tamamen iptal edilmişti.

Yeni iş birliği süreciyle Türkiye pazarına yeni teknolojilere uygun araçların kazandırılması öngörülürken, yatırıma ilişkin teknik detaylar ve tesis lokasyonu henüz açıklanmadı.Yeni iş birliği süreciyle Türkiye pazarına yeni teknolojilere uygun araçların kazandırılması öngörülürken, yatırıma ilişkin teknik detaylar ve tesis lokasyonu henüz açıklanmadı.

ÜRETİM NEREDE YAPILACAK

Doğuş Otomotiv tarafından duyurulan iş birliği hamlesi Türkiye'de Volkswagen üretimi ihtimalini 6 yıl sonra yeniden gündeme taşırken, sürecin kapsamına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı.

İmzalanan niyet mektubu çerçevesinde hangi modellerin üretileceği, imalatın mevcut bir tesiste mi yoksa yeni kurulacak fabrikada mı yapılacağı, yatırımın büyüklüğü ve olası üretim takvimi yürütülecek değerlendirme çalışmalarıyla netlik kazanacak.

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