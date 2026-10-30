Dünyanın en bilinen kripto para borsalarından Binance, yaklaşık 6,3 milyar dolarlık varlığı etkileyen büyük bir siber saldırıya uğradığını açıkladı. İlk incelemelere göre saldırı, bir mühendisin ele geçirilen dizüstü bilgisayarı üzerinden gerçekleşti. Yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak askıya alındı.

BINANCE AÇIKLAMA YAPTI

Binance tarafından yapılan açıklamada, güvenlik sorununa ilişkin yürütülen ilk incelemelerin sonuçları paylaşıldı.

6,3 MİLYAR DOLARLIK ETKİ

Açıklamada, olayın toplam etkisinin yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak hesaplandığı, sektör ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın blokzincir üzerinde dondurulduğu belirtildi.