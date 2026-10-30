Binance siber saldırıya uğradı: 6,3 milyar dolarlık etki! İşlemler geçici olarak durduruldu
Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, yaklaşık 6,3 milyar dolarlık varlığı etkileyen büyük bir siber saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırının bir mühendisin ele geçirilen bilgisayarı üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilirken, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlık donduruldu ve para yatırma ile çekme işlemleri geçici olarak durduruldu. Binance, kullanıcıların kayıplarının karşılanacağını açıklarken, ABD merkezli TRM Labs saldırının arkasında Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının bulunduğunu öne sürdü.
Dünyanın en bilinen kripto para borsalarından Binance, yaklaşık 6,3 milyar dolarlık varlığı etkileyen büyük bir siber saldırıya uğradığını açıkladı. İlk incelemelere göre saldırı, bir mühendisin ele geçirilen dizüstü bilgisayarı üzerinden gerçekleşti. Yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak askıya alındı.
BINANCE AÇIKLAMA YAPTI
Binance tarafından yapılan açıklamada, güvenlik sorununa ilişkin yürütülen ilk incelemelerin sonuçları paylaşıldı.
6,3 MİLYAR DOLARLIK ETKİ
Açıklamada, olayın toplam etkisinin yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak hesaplandığı, sektör ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın blokzincir üzerinde dondurulduğu belirtildi.
KAYIPLAR KARŞILANACAK MI?
Tüm kayıpların kullanıcıları korumak amacıyla oluşturulan "SAFU" fonu ve şirketin kendi kaynaklarından karşılanacağı kaydedilen açıklamada, kullanıcı fonlarının güvende olduğu vurgulandı.
Güvenlik ihlalinin, şirketin yazılım ve sistem altyapısından sorumlu bir mühendisin bilgisayarının ele geçirilmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtilen açıklamada, saldırganların bu yolla şirketin hizmet altyapısına erişerek izinsiz para çekme işlemleri gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği aktarıldı.
Açıklamada, kripto para cüzdanlarının özel anahtarlarının sızdırıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.
Binance'in güvenlik kontrolleri kapsamında para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldığı, etkilenen adresin erişim yetkisini iptal ettiği ve varlıkların geri alınması için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yürüttüğü bildirildi.
Şirket, incelemelerin tamamlanmasının ardından olayın teknik ayrıntılarını içeren kapsamlı bir rapor ve güncellenmiş rezerv bilgilerini yayımlayacağını duyurdu.
Binance'in sıcak cüzdanlarının siber saldırıya uğramış olabileceğine ilişkin haberlerin ardından bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarında düşüş yaşandı.
SALDIRIDA KUZEY KORE İDDİASI
ABD'li blok zinciri analiz şirketi TRM Labs ise kripto para borsası Binance'e yönelik 6,3 milyar dolarlık saldırının arkasında Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının bulunduğunun değerlendirildiğini duyurarak, "TRM, güçlü zincir üstü (on-chain) ve zincir dışı (off-chain) istihbarat verilerine dayanarak saldırının, Kuzey Kore'nin seçkin hacker birimi 'TraderTraitor' tarafından gerçekleştirildiği sonucuna vardı. Bu değerlendirmeyi yüksek bir güvenle yapıyoruz" açıklamasında bulundu.