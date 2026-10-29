CNBC'nin haberine göre ECB Yönetim Konseyi, karar sonrası yaptığı açıklamada artan enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü, ekonomik büyüme üzerinde ise aşağı yönlü risk oluşturduğunu vurguladı. Konsey, temel enflasyon eğiliminin ve ücret artışlarının şu ana kadar genel olarak dengeli seyrettiğini belirtirken, son toplantıdan bu yana sıkılaşan finansman koşullarının hem enflasyonu hem de büyümeyi baskılamasının beklendiğini kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nde enflasyonun son üç yılın zirvesine çıkmasına rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini sabit tutma kararı aldı. Banka, eylül ayında yaptığı 25 baz puanlık (yüzde 0,25) artışın ardından, bankaların merkez bankasında tuttuğu gecelik mevduatlara uygulanan gösterge faiz oranını yüzde 2,5 seviyesinde bıraktı.

ORTA DOĞU GERİLİMİ ENERJİ MALİYETLERİNİ VE ENFLASYONU TETİKLEDİ

Şubat ayında ABD ve İsrail'in İran ile başlayan savaşı sonrasında enerji fiyatlarındaki baskının yeniden alevlenmesi, Avrupa ekonomisindeki dengeleri doğrudan etkiledi. Orta Doğu'da devam eden çalkantıların etkisiyle Euro Bölgesi'nde öne çıkan güncel veriler ve faiz adımları şu şekilde sıralandı:

Manşet enflasyon: Geçen ay yüzde 3,8'e ulaşarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Geçen ay yüzde 3,8'e ulaşarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Enerji enflasyonu: Bölgedeki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yüzde 18,8'e fırladı.

Bölgedeki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yüzde 18,8'e fırladı. Faiz artış süreci: ECB, artan enerji maliyetleri nedeniyle 2023 yılından bu yana ilk kez haziran ayında faiz artırımına gitti ve ardından eylül ayında ikinci artışını gerçekleştirdi.

ARALIK AYINDA YENİ BİR FAİZ ARTIŞI VE LAGARDE BELİRSİZLİĞİ

Deutsche Bank Baş Avrupa Ekonomisti Mark Wall, perşembe günü paylaştığı bilgi notunda ECB'nin para politikası rotasını tahmin etmenin giderek zorlaştığına dikkat çekti. Wall, şimdiye kadar yapılan iki faiz artışının ve eylül ayından bu yana sıkılaşan finansal koşulların, enerji enflasyonundaki yeni yükseliş riskini dizginlemeye yetip yetmeyeceğini sorgulayarak bunun muhtemelen yeterli olmayacağını ifade etti.

Piyasaların gündemindeki bir diğer kritik başlık ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın perşembe günü erken saatlerde duyurduğu görevden ayrılma kararının gelecek yılki karar alma süreçlerini nasıl etkileyeceği oldu. Kurumun kişilerden daha büyük olduğunu ancak yine de bir belirsizlik oluştuğunu belirten Wall, Lagarde hala görevdeyken aralık ayında faizin yüzde 2,75'e çıkarılacağı son bir artış beklediklerini ve bu adımın muhtemelen faiz artırım döngüsünün sonu olacağını öngördü.

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