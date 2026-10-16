Yanıltıcı indirimlere Reklam Kurulu’ndan milyonluk ceza! Sosyal medya ve kuyumculuk sektörü mercek altında
Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Yılın ilk 9 ayında 33 bini aşkın başvuru değerlendirilirken 249 milyon lirayı aşan idari para cezası kararı alındı. Reklam Kurulu, gerçeğe aykırı indirim kampanyaları, mevzuata aykırı sosyal medya tanıtımları ve kuyumculuk sektöründeki yanıltıcı reklamlar için de yaptırım uyguladı.
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasalarda adil rekabeti sağlamak amacıyla aldatıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulunun 8 Ekim 2026 tarihli 374 sayılı toplantısında 161 dosya karara bağlandı. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 136 dosya hakkında durdurma cezası uygulanırken toplam 17 milyon 176 bin 744 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.
Yılın ilk 9 ayında ise 33 binin üzerinde başvuru değerlendirilmesi ve Bakanlığın resen başlattığı incelemeler sonucunda, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle 249 milyon TL'yi aşan idari para cezası kararı alındı.
GERÇEĞE AYKIRI İNDİRİMLER MERCEK ALTINDA
Reklam Kurulunun ekim ayı toplantısında öne çıkan başlıklardan biri, indirimli satış reklamları oldu. İncelemelerde, bazı kampanyalarda yüzde 75 gibi yüksek oranlarda gerçeği yansıtmayan indirim vaatlerine yer verildiği belirlendi.
Bazı reklamlarda üzeri çizili fiyatın, indirim başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınarak belirlenmediği tespit edildi. Kolay erişilebilir sadakat kartı programları üzerinden yapılan indirimli satış reklamlarında da mevzuat hükümlerine uyulmadığı belirlendi. İhlaller nedeniyle ilgili reklam verenler hakkında idari yaptırımlar uygulandı.
32 SOSYAL MEDYA HESABINA DURDURMA CEZASI
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya etkileyicilerinin reklam ve tanıtım faaliyetlerini de yakın takibe aldı. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 23/A maddesi kapsamında, reklam niteliği taşıyan paylaşımlarda tanıtım ilişkisinin açıkça belirtilmesi gerekiyor.
Bir ürün veya hizmetin tanıtılması, reklam verene yönlendirme yapılması ya da maddi kazanç, indirimli ürün veya hizmet ve etkinliğe katılım gibi menfaatler karşılığında gerçekleştirilen paylaşımların reklam olduğunun açıkça ifade edilmesi şartı bulunuyor.
Reklam Kurulunun resen incelediği 32 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda, reklam veya tanıtım ifadelerinin kullanılması yükümlülüğü başta olmak üzere mevzuatta belirlenen şartlara uyulmadığı tespit edildi. Söz konusu hesaplarda yer alan reklamlar hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.
KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 9 FİRMAYA YAPTIRIM
Denetimlerin bir diğer adresi mücevherat sektörü oldu. Yüksek oranlı indirim vaatleriyle yayımlanan reklamları inceleyen Reklam Kurulu, indirimli satış mevzuatını ihlal ettiği belirlenen 9 firma hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verdi.
YENİ YÖNETMELİKLER 1 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Ticari hayattaki değişim ve internet kullanımındaki artış doğrultusunda Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde de yeni düzenlemeler yapıldı. 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren değişikliklerle hedefli reklamcılık, yapay zekâ ile oluşturulan reklamlar, sosyal medya etkileyicilerinin tanıtımları ve indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallar güncellendi.
Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması, yanıltıcı reklamların önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla denetim ve yaptırım faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.