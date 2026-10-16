Yılın ilk 9 ayında ise 33 binin üzerinde başvuru değerlendirilmesi ve Bakanlığın resen başlattığı incelemeler sonucunda, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle 249 milyon TL'yi aşan idari para cezası kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı , tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasalarda adil rekabeti sağlamak amacıyla aldatıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulunun 8 Ekim 2026 tarihli 374 sayılı toplantısında 161 dosya karara bağlandı. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 136 dosya hakkında durdurma cezası uygulanırken toplam 17 milyon 176 bin 744 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.

Bazı reklamlarda üzeri çizili fiyatın, indirim başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınarak belirlenmediği tespit edildi. Kolay erişilebilir sadakat kartı programları üzerinden yapılan indirimli satış reklamlarında da mevzuat hükümlerine uyulmadığı belirlendi. İhlaller nedeniyle ilgili reklam verenler hakkında idari yaptırımlar uygulandı.

Reklam Kurulunun ekim ayı toplantısında öne çıkan başlıklardan biri, indirimli satış reklamları oldu. İncelemelerde, bazı kampanyalarda yüzde 75 gibi yüksek oranlarda gerçeği yansıtmayan indirim vaatlerine yer verildiği belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklamlar ve gerçeği yansıtmayan indirim kampanyalarına 249 milyon lirayı aşan ceza kararı aldı. (Fotoğraf: AA)

32 SOSYAL MEDYA HESABINA DURDURMA CEZASI

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya etkileyicilerinin reklam ve tanıtım faaliyetlerini de yakın takibe aldı. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 23/A maddesi kapsamında, reklam niteliği taşıyan paylaşımlarda tanıtım ilişkisinin açıkça belirtilmesi gerekiyor.

Bir ürün veya hizmetin tanıtılması, reklam verene yönlendirme yapılması ya da maddi kazanç, indirimli ürün veya hizmet ve etkinliğe katılım gibi menfaatler karşılığında gerçekleştirilen paylaşımların reklam olduğunun açıkça ifade edilmesi şartı bulunuyor.

Reklam Kurulunun resen incelediği 32 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda, reklam veya tanıtım ifadelerinin kullanılması yükümlülüğü başta olmak üzere mevzuatta belirlenen şartlara uyulmadığı tespit edildi. Söz konusu hesaplarda yer alan reklamlar hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.