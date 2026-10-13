Altın piyasasında gözler güncel fiyatlara çevrildi. Gram altından çeyrek altına, yarım altından tam altına kadar birçok altın türünde alış ve satış rakamları merak ediliyor. Birikimini altınla değerlendirmek isteyenler ve altın almayı planlayanlar, piyasadaki son değişimleri yakından izliyor. İşte güncel altın fiyatları ve piyasada öne çıkan rakamlar…