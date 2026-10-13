Gram 6 bin TL bandında! Altın alıp satacaklar dikkat! 13 Ekim 2026 sarı metalde yeni tablo
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler piyasaları yakından takip edenlerin yakın takibinde yer alıyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altındaki son rakamlar, yatırım yapmayı düşünenler ile düğün ve takı alışverişi planlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? Alış ve satış fiyatlarında hangi seviyeler öne çıkıyor? İşte 13 Ekim 2026 güncel altın fiyatları listesi.
Altın piyasasında gözler güncel fiyatlara çevrildi. Gram altından çeyrek altına, yarım altından tam altına kadar birçok altın türünde alış ve satış rakamları merak ediliyor. Birikimini altınla değerlendirmek isteyenler ve altın almayı planlayanlar, piyasadaki son değişimleri yakından izliyor. İşte güncel altın fiyatları ve piyasada öne çıkan rakamlar…
Gram Altın
Alış: 6.584,93
Satış: 6.671,85
Çeyrek Altın (Yeni)
Alış: 10.787
Satış: 10.874
Çeyrek Altın (Eski)
Alış: 10.589
Satış: 10.715
Yarım Altın (Yeni)
Alış: 21.575
Satış: 21.742
Yarım Altın (Eski)
Alış: 21.178
Satış: 21.329
Tam Altın (Yeni)
Alış: 43.037
Satış: 43.357
Tam Altın (Eski)
Alış: 42.422
Satış: 42.725
Ata Altın (Yeni)
Alış: 43.712
Satış: 44.455
Ata Altın (Eski)
Alış: 43.712
Satış: 44.056
Gremse Altın (Yeni)
Alış: 106.749
Satış: 107.877
Gremse Altın (Eski)
Alış: 105.888
Satış: 106.879
Has Altın
Alış: 6.618,02
Satış: 6.651,89
22 Ayar Altın
Alış: 6.020,40
Satış: 6.232,77
14 Ayar Altın
Alış: 3.616,09
Satış: 4.823,73