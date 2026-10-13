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Gram 6 bin TL bandında! Altın alıp satacaklar dikkat! 13 Ekim 2026 sarı metalde yeni tablo

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler piyasaları yakından takip edenlerin yakın takibinde yer alıyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altındaki son rakamlar, yatırım yapmayı düşünenler ile düğün ve takı alışverişi planlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? Alış ve satış fiyatlarında hangi seviyeler öne çıkıyor? İşte 13 Ekim 2026 güncel altın fiyatları listesi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Gram 6 bin TL bandında! Altın alıp satacaklar dikkat! 13 Ekim 2026 sarı metalde yeni tablo

Altın piyasasında gözler güncel fiyatlara çevrildi. Gram altından çeyrek altına, yarım altından tam altına kadar birçok altın türünde alış ve satış rakamları merak ediliyor. Birikimini altınla değerlendirmek isteyenler ve altın almayı planlayanlar, piyasadaki son değişimleri yakından izliyor. İşte güncel altın fiyatları ve piyasada öne çıkan rakamlar…

Gram altın 6.584,93 TL alış ve 6.671,85 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. (Foto: AA)Gram altın 6.584,93 TL alış ve 6.671,85 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. (Foto: AA)

Gram Altın
Alış: 6.584,93
Satış: 6.671,85

Çeyrek Altın (Yeni)
Alış: 10.787
Satış: 10.874

Yeni çeyrek altın 10.787 TL alış ve 10.874 TL satış seviyesinde bulunuyor. (Foto: AA)Yeni çeyrek altın 10.787 TL alış ve 10.874 TL satış seviyesinde bulunuyor. (Foto: AA)

Çeyrek Altın (Eski)
Alış: 10.589
Satış: 10.715

Yarım Altın (Yeni)
Alış: 21.575
Satış: 21.742

Eski çeyrek altın 10.589 TL alış ve 10.715 TL satış fiyatıyla listeleniyor. (Foto: AA)Eski çeyrek altın 10.589 TL alış ve 10.715 TL satış fiyatıyla listeleniyor. (Foto: AA)

Yarım Altın (Eski)
Alış: 21.178
Satış: 21.329

Tam Altın (Yeni)
Alış: 43.037
Satış: 43.357

Yeni yarım altın 21.575 TL alış ve 21.742 TL satış fiyatından işlem görüyor. (Foto: AA)Yeni yarım altın 21.575 TL alış ve 21.742 TL satış fiyatından işlem görüyor. (Foto: AA)

Tam Altın (Eski)
Alış: 42.422
Satış: 42.725

Ata Altın (Yeni)
Alış: 43.712
Satış: 44.455

Yeni tam altın 43.037 TL alış ve 43.357 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. (Foto: AA)Yeni tam altın 43.037 TL alış ve 43.357 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. (Foto: AA)

Ata Altın (Eski)
Alış: 43.712
Satış: 44.056

Gremse Altın (Yeni)
Alış: 106.749
Satış: 107.877

Yeni Ata altın 43.712 TL alış ve 44.455 TL satış seviyesinde bulunuyor. (Foto: AA)Yeni Ata altın 43.712 TL alış ve 44.455 TL satış seviyesinde bulunuyor. (Foto: AA)

Gremse Altın (Eski)
Alış: 105.888
Satış: 106.879

Has Altın
Alış: 6.618,02
Satış: 6.651,89

22 ayar altın 6.020,40 TL alış ve 6.232,77 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. (Foto: AA)22 ayar altın 6.020,40 TL alış ve 6.232,77 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. (Foto: AA)

22 Ayar Altın
Alış: 6.020,40
Satış: 6.232,77

14 Ayar Altın
Alış: 3.616,09
Satış: 4.823,73

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