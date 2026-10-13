Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve teknoloji hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle karışık bir seyir izledi. (Foto: AA)

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI AZALDI

Yapay zeka temasına yönelik endişelerin tekrar artması ile Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna kaynaklı jeopolitik riskler küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara dair, "Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Trump, Rusya ile Ukrayna arasında varılan enerji ateşkesi anlaşmasının "her iki taraftan da" ihlal edildiğini, ancak anlaşmanın geçerli olduğunu savundu.

Çinli çip üreticisi CXMT'nin çip geliştirme konusunda ilerleme kaydettiğine dair haberler de dünya genelinde teknoloji şirketlerinin üzerinde satış baskısının artmasına neden oldu.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun yüzde 2 seviyesine dönmesini sağlamak adına kısıtlayıcı bir para politikası duruşu benimsenmesinin uygun olacağını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan azalışla yüzde 5,20'de seyrediyor. Tahvil faizlerinde son dönemde düşüşler görülse de faizler yüksek seyretmeye devam ediyor.