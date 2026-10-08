Kalyon PV, global büyüme hedefiyle ABD pazarına açılıyor.

KALYON PV'DEN GÜNEŞ ENERJİSİNDE DEV YATIRIM

ABD'de kuruluşu tamamlanan ve Kalyon PV'nin çoğunluk hissedarı olduğu şirket bünyesinde, başta güneş panelleri olmak üzere güneş enerjisi teknolojilerinin üretileceği ve ABD pazarına doğrudan ürün satacak yeni bir fabrika kurulması planlanıyor.

Güneş teknolojileri merkezi Kalyon PV, Ankara'daki entegre üretim tesisinde düzenlediği yatırımcı toplantısında ABD yatırımının yanı sıra şirketin ulusal ve uluslararası büyüme stratejisini, üretim ve teknoloji kabiliyetlerini, finansal görünümünü ve gelecek hedeflerini yatırımcılarla paylaştı. Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda yatırımcı ve analist katıldı.