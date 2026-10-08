İndirimli biletlerden yararlanmak isteyen yolcuların ise acele etmesi gerekiyor. Kampanya kapsamında satışlar 10 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Satın alınan biletlerle 2 Kasım 2026 ile 4 Mart 2027 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.

Türkiye çıkışlı uçuşlarda kampanyalı biletlerin başlangıç fiyatı vergiler hariç 19 dolar olarak belirlendi. (Foto: AA)

BİLET FİYATLARI 19 DOLARDAN BAŞLIYOR

AJet'in kış dönemi kampanyasında Türkiye çıkışlı belirli yurt dışı uçuşları vergiler hariç 19 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bunun yanı sıra bazı seçili hatlarda Türkiye varışlı uçuşlar için de 9, 19 ve 29 avro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bilet alma imkanı bulunuyor.

Kampanya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya kadar çok sayıda destinasyonu kapsıyor.

50'DEN FAZLA DESTİNASYONDA GEÇERLİ

Kampanyadan yararlanılabilecek destinasyonlar arasında Amsterdam, Stockholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid ve Münih bulunuyor.

Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Viyana ve Zürih de kampanyaya dahil edilen Avrupa destinasyonları arasında yer alıyor.

Avrupa dışındaki seçenekler arasında ise Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad ve Dubai bulunuyor. Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam ve Halep de kampanya kapsamındaki diğer noktalar arasında yer alıyor.

Kampanyalı biletlerle seyahat dönemi 2 Kasım 2026'da başlayıp 4 Mart 2027'de sona erecek. (Foto: Takvim foto arşivi)

BAZI TARİHLER KAMPANYA DIŞINDA

İndirimli biletlerle yapılacak seyahatlerde belirli tarihler için istisna uygulanacak. Türkiye varışlı uçuşlarda 11-27 Aralık tarihleri kampanyaya dahil olmayacak.

Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık 2026 ile 10 Ocak 2027 arasındaki seyahatler kampanya dışında tutulacak.

Bu nedenle bilet satın almadan önce seyahat tarihinin kampanya koşullarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.

KABİN BAGAJI DA İNDİRİMLİ

AJet'in kampanyası yalnızca uçuş ücretleriyle sınırlı değil. Kampanya kapsamında satın alınan biletlerde kabin bagajı da 9 dolar karşılığında sunulacak.

Kampanyalı biletlerin yalnızca direkt uçuşlarda geçerli olduğu belirtildi.

Kampanyalı biletlerden yararlanmak isteyen yolcuların satın alma işlemlerini 10 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

BİLETLER NEREDEN ALINABİLECEK?

116 bin koltukla sınırlı olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, indirimli biletlerini yalnızca ajet.com internet sitesi ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.

Kampanyalı biletlerin satışında son tarih ise 10 Ekim 2026 saat 23.59 olarak açıklandı.