Aynı dönemde toplam ekonominin tasarruf ve borçlanma görünümünde de değişim yaşandı. Gayrisafi tasarrufun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2025'te yüzde 29,9 olarak hesaplanırken, toplam ekonomi net borç alan konumunu sürdürdü ve bu oran GSYH'nin yüzde 1,8'i olarak kayıtlara geçti.

Mali olmayan şirketler, 2025’te toplam katma değerin yüzde 55,5’ini oluşturarak en büyük payı aldı. (Foto: Yapay zeka)

KATMA DEĞERDE EN BÜYÜK PAY MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN

TÜİK'in 2025 yılına ilişkin Kurumsal Sektör Hesapları bültenine göre, mali olmayan şirketler toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı sağlayan sektör oldu.

Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı yüzde 55,5 olarak hesaplandı. Bu oran 2024 yılında yüzde 58 seviyesindeydi.

Katma değere katkıda mali olmayan şirketlerin ardından hane halkı geldi. Hane halkının toplam katma değer içindeki payı yüzde 27,9 olurken, genel devletin payı yüzde 12,6, mali şirketlerin payı ise yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

Katma değerde en büyük pay mali olmayan şirketlere ait oldu. (Foto: Takvim foto arşivi)

GSMH 62,3 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

Türkiye'nin gayrisafi milli hasılası, 2025 yılında yüzde 41,4 oranında artış gösterdi.

GSMH, söz konusu artışla birlikte 62 trilyon 288 milyar 195 milyon 804 bin liraya ulaştı.