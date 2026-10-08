Milli gelir 62 trilyon lirayı aştı! En büyük pay hangi sektörde?
Türkiye’nin gayrisafi milli hasılası (GSMH), 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,4 artarak 62 trilyon 288 milyar 195 milyon 804 bin liraya ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Kurumsal Sektör Hesapları verilerine göre, toplam ekonomide yaratılan katma değerin yüzde 55,5’i mali olmayan şirketler tarafından oluşturuldu.
Aynı dönemde toplam ekonominin tasarruf ve borçlanma görünümünde de değişim yaşandı. Gayrisafi tasarrufun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2025'te yüzde 29,9 olarak hesaplanırken, toplam ekonomi net borç alan konumunu sürdürdü ve bu oran GSYH'nin yüzde 1,8'i olarak kayıtlara geçti.
KATMA DEĞERDE EN BÜYÜK PAY MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN
TÜİK'in 2025 yılına ilişkin Kurumsal Sektör Hesapları bültenine göre, mali olmayan şirketler toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı sağlayan sektör oldu.
Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı yüzde 55,5 olarak hesaplandı. Bu oran 2024 yılında yüzde 58 seviyesindeydi.
Katma değere katkıda mali olmayan şirketlerin ardından hane halkı geldi. Hane halkının toplam katma değer içindeki payı yüzde 27,9 olurken, genel devletin payı yüzde 12,6, mali şirketlerin payı ise yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.
GSMH 62,3 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI
Türkiye'nin gayrisafi milli hasılası, 2025 yılında yüzde 41,4 oranında artış gösterdi.
GSMH, söz konusu artışla birlikte 62 trilyon 288 milyar 195 milyon 804 bin liraya ulaştı.
GAYRİSAFİ TASARRUF ORANI YÜZDE 29,9 OLDU
Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı, 2025 yılında toplam ekonomi için yüzde 29,9 olarak hesaplandı.
Sektörler bazında bakıldığında gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı mali olmayan şirketlerde yüzde 15, hane halkında yüzde 9,1, mali şirketlerde yüzde 1,7 ve genel devlette yüzde 4,1 oldu.
HANE HALKININ TASARRUF ORANI YÜKSELDİ
Hane halkının tasarruf oranında da artış görüldü.
Hane halkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranını ifade eden tasarruf oranı, 2024 yılında yüzde 13,9 seviyesindeyken 2025 yılında yüzde 14,3'e yükseldi.
TOPLAM EKONOMİ NET BORÇ ALAN KONUMUNDA
Kurumsal sektör hesaplarına göre toplam ekonomi, 2024 yılında GSYH'nin yüzde 0,9'u oranında net borç alan konumundaydı.
Bu oran 2025 yılında yüzde 1,8'e yükseldi. Böylece toplam ekonominin net borç alan pozisyonu geçen yıl da devam etti.