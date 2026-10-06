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Altın fiyatları geriledi! Bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar oldu? İşte piyasada son durum

Altın piyasasında hareketlilik hız kazandı. Yeni güne sert düşüşle başlayan altın fiyatlarında gram altın 6 bin 510 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın 10 bin 665 TL’den işlem görüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği ons altında da düşüş kaydedilirken güncel alış ve satış fiyatları dikkat çekti. İşte 6 Ekim 2026 birim birim altın fiyatları.

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Altın fiyatları geriledi! Bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar oldu? İşte piyasada son durum

Altın fiyatlarında sert hareketlilik yaşanıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle değerli metalde düşüş hızlanırken, gram altın 6 bin 510 TL seviyesine kadar çekildi. Çeyrek altın 10 bin 665 TL'den işlem görürken, yarım ve tam altının fiyatında da dikkat çeken gerilemeler görüldü. İşte piyasaların merakla takip ettiği güncel altın fiyatları ve alış-satış rakamları…

Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. (Foto: AA)Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. (Foto: AA)

Has altın
Alış: 6.542,89 TL
Satış: 6.576,93 TL

Ons
Alış: 4.133,1
Satış: 4.133,6

USD/KG
Alış: 132.600
Satış: 133.050

Gram altın 6.510,18 TL alış seviyesine geriledi. (Foto: AA)Gram altın 6.510,18 TL alış seviyesine geriledi. (Foto: AA)

EUR/KG
Alış: 118.370
Satış: 118.910

22 ayar
Alış: 5.952,03 TL
Satış: 6.162,32 TL

Gram altın
Alış: 6.510,18 TL
Satış: 6.596,66 TL

Gram altının satış fiyatı 6.596,66 TL oldu. (Foto: AA)Gram altının satış fiyatı 6.596,66 TL oldu. (Foto: AA)

Altın/gümüş
Alış: 66,76
Satış: 72,93

Yeni çeyrek
Alış: 10.665 TL
Satış: 10.752 TL

Eski çeyrek
Alış: 10.534 TL
Satış: 10.627 TL

Yeni çeyrek altın 10.665 TL’den alınıyor. (Foto: AA)Yeni çeyrek altın 10.665 TL’den alınıyor. (Foto: AA)

Yeni yarım
Alış: 21.330 TL
Satış: 21.497 TL

Eski yarım
Alış: 20.957 TL
Satış: 21.122 TL

Yeni tam
Alış: 42.548 TL
Satış: 42.869 TL

Yeni çeyrek altının satış fiyatı 10.752 TL olarak kaydedildi. (Foto: AA)Yeni çeyrek altının satış fiyatı 10.752 TL olarak kaydedildi. (Foto: AA)

Eski tam
Alış: 41.940 TL
Satış: 42.277 TL

Yeni ata
Alış: 43.314 TL
Satış: 43.954 TL

Eski ata
Alış: 43.281 TL
Satış: 43.658 TL

Yeni yarım altın 21.330 TL alış fiyatıyla işlem görüyor. (Foto: AA)Yeni yarım altın 21.330 TL alış fiyatıyla işlem görüyor. (Foto: AA)

Yeni ata5
Alış: 215.915 TL
Satış: 219.391 TL

Eski ata5
Alış: 215.588 TL
Satış: 218.075 TL

Yeni gremse
Alış: 105.537 TL
Satış: 106.662 TL

Yeni tam altının alış fiyatı 42.548 TL seviyesinde bulunuyor. (Foto: AA)Yeni tam altının alış fiyatı 42.548 TL seviyesinde bulunuyor. (Foto: AA)

Eski gremse
Alış: 104.686 TL
Satış: 105.676 TL

14 ayar
Alış: 3.574,02 TL
Satış: 4.775,01 TL

Gümüş TL
Alış: 89,559 TL
Satış: 97,686 TL

Yeni ata altın 43.314 TL’den alınıyor. (Foto: AA)Yeni ata altın 43.314 TL’den alınıyor. (Foto: AA)

Gümüş ons
Alış: 60,75
Satış: 60,77

Gümüş USD
Alış: 1.824,40
Satış: 1.986,10

Platin ons
Alış: 1.713,20
Satış: 1.715,60

Gümüş TL’de de yüzde 7,07’lik düşüş görüldü. (Foto: AA)Gümüş TL’de de yüzde 7,07’lik düşüş görüldü. (Foto: AA)

Paladyum ons
Alış: 1.168,50
Satış: 1.171,50

Platin/USD
Alış: 50.080
Satış: 55.160

Paladyum/USD
Alış: 27.570
Satış: 37.660

Altında sert satış dalgası. (Foto: AA)Altında sert satış dalgası. (Foto: AA)

ANALİSTLER NE DİYOR?

Orta Doğu'daki gerilimlerin dolaylı etkileriyle yükselen tahvil faizleri ekonomiler için önemli bir risk unsuru olmaya devam ederken, dolardaki değerlenme ve yükselen tahvil faizlerinden ötürü alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı yüzde 0,2 azalışla 4 bin 134 dolarda seyrediyor.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında gelen istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı için faiz artırımına gideceğine dair beklentileri azaltmasına karşın para piyasalarında aralık ayında faiz artırımına gidilebileceğinin fiyatlandığını, bu durumun da altın fiyatları üzerindeki satış baskısının devam etmesine neden olduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun izleneceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirdi.

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Zeynep Durusoy
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